13' - Ammonito Havertz
Bayern Monaco-Arsenal, il risultato in diretta LIVE
Sfida di prestigio all'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Arsenal che si ritrovano di fronte dopo la sfida della scorsa stagione. Kompany fa turnover ma non rinuncia a Kane. Senza Olise ci sono Bischof, Saibari e Gnaby. Arteta con Calafiori dal 1', Havertz riferimento più avanzato. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
18 - Ci prova anche il Bayern con un'accelerazione improvvisa di Davis che viene fermato al momento della conclusione anche se era da posizione defilata
9' - Esce Saka, entra Eze
7' - Problema fisico per Saka che dopo aver calciato il pallone è rimasto dolorante a terra
6' - Incursione dell'Arsenal con Havertz che entra in area, prova a servire in mezzo Saha, in qualche modo la difesa del Bayern riesce a liberare
3' - Buona partenza dell'Arsenal che prova a fare la partita, al momento Bayern costretto sulla difensiva
Bayern-Arsenal 0-0
Si parte all'Allianz
Inno della Champions, tra poco si parte
Tra poco inizia Bayern Monaco-Arsenal
Le squadre stanno entrando in campo
L’Arsenal ha vinto cinque volte e perso una volta nelle ultime sei partite. In questo periodo ha segnato 12 gol e ne ha subiti sei, andando in vantaggio per primo in quattro delle sei partite. Ha realizzato due gol nel primo tempo, mentre gli avversari hanno segnato due volte prima dell’intervall
Nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, il Bayern ha vinto quattro volte e pareggiato due volte. In questo periodo ha segnato 25 gol e ne ha subiti sette, andando in vantaggio per primo in quattro delle sei partite. Ha realizzato sette gol nel primo tempo, mentre gli avversari hanno segnato tre volte nei primi 45 minuti.
In attacco, Kane è stato un giocatore chiave per il Bayern nella Champions League. È il capocannoniere della squadra con tre reti, che lo collocano al quarto posto ex aequo nella classifica dei marcatori della competizione 2026/2027. Con un gol ciascuno nell’attuale campagna di Champions League, quattro giocatori condividono il primato di marcatori dell’Arsenal
Como-Manchester United 4-1, gol e highlights. Doppietta Nico Paz, reti di Douvikas e Ramon
Seconda splendida vittoria in Champions per la squadra di Fabregas, che domina al Sinigaglia contro i Red Devils nel segno di Nico Paz (due gol e un assist) e si porta a 6 punti in classifica. Subito chance per Dalot, ma al 2' la sblocca Nico Paz con uno splendido sinistro a giro. Douvikas va due volte vicino al raddoppio: lo trova dopo l'intervallo su assist dell'argentino. Da Cunha pericoloso, poi la doppietta di Nico Paz e il poker di Ramon per una serata magica. Accorcia Zirkzee nel finale
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L’Arsenal ha vinto l’ultimo scontro diretto tra le due squadre, imponendosi per 3-1 in una partita della fase a gironi di Champions League disputata all’Emirates Stadium la scorsa stagione. Jurriën Timber ha realizzato il primo gol per i Gunners al 22° minuto. Anche Noni Madueke e Gabriel Martinelli hanno trovato la rete. Lennart Karl ha segnato per il Bayern al 32° minuto.
L'Arsenal in campo con questa maglia
L’Arsenal è settimo in classifica con sei punti, mentre il Bayern, con quattro punti, occupa il decimo posto.
Sky Sport Insider, Come si allena l'aggressione dello spazio: il caso Chivu
Una delle evoluzioni tattiche dei nerazzurri in questa stagione è data dalla costante ricerca dello spazio da occupare guadagnando campo. Ciò permette all'Inter di portare più uomini vicini all'area di rigore, essere più pericolosa in zona gol, ma anche più efficace in fase di riconquista. Questo atteggiamento svincola i giocatori dall'essere inquadrati in ruoli e zone specifici, ma permette loro di attivare funzioni differenti a seconda della parte di campo che occupano e della situazione di gioco che si sviluppa
Come Chivu allena l'aggressione dello spazio: il caso InterVai al contenuto
Anche il Psg ha un (piccolo) difetto... VIDEO ANALISI
La macchina perfetta di Luis Enrique si può battere? I bicampioni d'Europa in carica comandano la classifica dopo il martedì della 3^ giornata, forti del successo per 4-2 contro il Barcellona. In occasione del primo gol blaugrana di Xavi Espart, però, si è visto che, quando la marcatura uomo contro uomo salta, il campo si apre e l'avversario può andare in porta e far male. Forse è questo l'unico, piccolo, neo del Psg... Guarda il VIDEO con l'analisi completa
VIDEO ANALISI. Anche il Psg ha un (piccolo) difetto...Vai al contenuto
Infortunio Kvaratskhelia, rottura del legamento crociato
Dopo il contrasto con Espart al 57' di Psg-Barcellona, il ginocchio di Kvicha Kvaratskhelia ha ceduto e il georgiano è dovuto uscire dal campo con l'aiuto dello staff medico. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: Kvara si dovrà operare. In attesa delle indicazioni certe sull'entità dei tempi di recupero (si va da 6 a 9 mesi) è chiaro che la sua stagione potrebbe già essere finita
Kvaratskhelia, crociato ko: stagione finita? Ma resta in corsa per il Pallone d'OroVai al contenuto
La formazione dell'Arsenal in grafica
La formazione del Bayern in grafica
Arsenal, le scelte di formazione
Arteta conferma Calafiori dal 1', gioca Guimaraes insieme a Rice a centrocampo, mentre Havertz è il riferimento più avanzato. Odegaard alle spalle del tedesco e Saka e Madueke sugli esterni
Roma, Pisilli come Totti: in gol alla prima partita con la fascia da capitano
Serata da ricordare per Niccolò Pisilli, a segno nel 4-0 della Roma contro lo Slovan Bratislava nella terza giornata della League Phase di Champions League. Romano, romanista e in gol alla prima con la fascia da capitano al braccio: una serata nel segno dell’appartenenza giallorossa, con un precedente illustre, quello di Francesco Totti. Nel 1998 anche lui aveva segnato alla prima da capitano, firmando il gol vittoria contro la Fiorentina. E questa volta era in tribuna ad applaudire Pisilli.
Pisilli sulle orme di Totti: gol alla prima partita da capitanoVai al contenuto
Bayern Monaco, le scelte di formazione
Kompany fa turnover. Non c'è Olise, a sinistra gioca Davis, Saibari alle spalle di Kane e Gnaby a destra. C'è Bischof insieme a Pavlovic in mezzo al campo. Kim gioca in difesa con Upamecano
Piove all'Allianz Arena di Monaco di Baviera
Le formazioni ufficiali
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Stanisic; Pavlovic, Bischof; Gnabry, Saibari, Davis; Kane. All. Kompany
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Madueke; Havertz. All. Arteta
Statistiche e curiosità
Il Bayern Monaco è rimasto imbattuto in sei delle sette partite casalinghe di Champions League contro l'Arsenal (5 vittorie, 1 pareggio) e ha vinto le ultime tre in fila, due delle quali con 4 o più gol di scarto (5-1 sia nel novembre 2015 che nel febbraio 2017).
Le sconfitte dell'Arsenal contro il Bayern
L'Arsenal ha perso il 53% delle partite contro il Bayern Monaco (8/15); tra le squadre affrontate cinque o più volte nelle principali competizioni europee, solo contro il Barcellona (67% - 6/9) ha una percentuale di sconfitte più alta.
Nell'ultimo precedente, solo 8 tiri per il Bayern
Nell'ultimo precedente tra le due squadre (novembre 2025, la scorsa stagione), il Bayern Monaco ha effettuato solo otto tiri, 14 tocchi nell'area avversaria e ha registrato un totale di expected goals pari a 0.65; tutti e tre i dati sono i più bassi per il Bayern in una partita di Champions League sotto la guida di Vincent Kompany.
Solo l'Arsenal è riuscito a battere il Bayern con più di un gol di scarto nelle ultime 23 di Champions
Nelle ultime 23 partite di Champions League del Bayern Monaco, l'unica squadra ad essere riuscita a battere i bavaresi con più di un gol di scarto è stata l'Arsenal di Mikel Arteta (vittoria per 3-1 nel novembre 2025).
Arsenal vincitore delle ultime 14 gare della fase campionato
L'Arsenal ha vinto ciascuna delle ultime 14 partite della fase a gironi di Champions League, mentre dal ritorno nella competizione nel 2023, solo PSG (28) e Real Madrid (28) hanno vinto più partite complessive rispetto ai Gunners (27, a pari merito con il Bayern Monaco).
I numeri sulle 'pressioni' dell'Arsenal
Il 73% delle pressioni ad alta intensità dell'Arsenal in questa Champions League è avvenuto nella metà campo avversaria (373 su 508), la percentuale più alta tra tutte le squadre dopo le prime due giornate. I Gunners inoltre guidano la classifica per recuperi offensivi (25) e tiri in seguito a recuperi offensivi (9) nel torneo in corso
Kane ha segnato 15 gol in 22 presenze contro l'Arsenal
L'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane ha segnato 15 gol in 22 presenze in carriera contro l'Arsenal; si tratta del suo terzo bottino più alto contro un singolo avversario, avendo segnato di più solo contro Leicester (20 in 20 partite) ed Everton (16 in 17 partite).
I 'passaggi' di Odegaard e Kimmich
Nelle prime due giornate di Champions League in questa stagione, i due giocatori con il maggior numero di passaggi a rompere la linea nella trequarti avversaria sono stati Martin Ødegaard dell'Arsenal (39) e Joshua Kimmich del Bayern Monaco (33).
Bayern senza lo squalificato Olise: i suoi numeri
Il Bayern Monaco dovrà fare a meno dello squalificato Michael Olise per questa partita; dall'inizio della scorsa stagione, il francese ha creato più occasioni di qualsiasi altro giocatore in Champions League (44), ha effettuato il massimo numero di passaggi a rompere la linea difensiva avversaria (43, a pari merito) e solo Lamine Yamal (55) ha completato più dribbling di lui (54)
Saka, 14 gol in Champions con l'Arsenal
Solo quattro dei 14 gol di Bukayo Saka in Champions League con l'Arsenal sono arrivati in trasferta, sebbene due di questi siano stati segnati contro Real Madrid e Paris Saint-Germain. Solo due giocatori nella storia della competizione hanno segnato in trasferta contro tutte e tre le squadre (Bayern Monaco, Real Madrid e PSG): Didier Drogba ed Erling Haaland