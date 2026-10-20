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Francesco Totti abbraccia tutti prima di Roma-Slovan Bratislava: da Malen a Dybala. FOTO

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C'era anche Francesco Totti nel tunnel dello stadio Olimpico prima di Roma-Slovan Bratislava: abbracci con i giocatori e qualche scambio di battute e sorrisi nel pre-partita del match di Champions League. Di seguito le foto più belle con lo storico capitano

ROMA-SLOVAN BRATISLAVA LIVE 

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