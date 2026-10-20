Francesco Totti abbraccia tutti prima di Roma-Slovan Bratislava: da Malen a Dybala. FOTO
C'era anche Francesco Totti nel tunnel dello stadio Olimpico prima di Roma-Slovan Bratislava: abbracci con i giocatori e qualche scambio di battute e sorrisi nel pre-partita del match di Champions League. Di seguito le foto più belle con lo storico capitano
- Sorpresa prima di Roma-Slovan Bratislava: nel tunnel che porta dagli spogliatoi al campo, c'era anche Francesco Totti che ha incontrato i calciatori prima del match di Champions League. Imperdibile la foto con Malen...
- E la foto con Dybala...
- L'abbraccio col capitano Pellegrini
- Scambio di sorrisi anche col Gianluca Mancini