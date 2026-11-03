Il Bayern espugna il Metropolitano: batte l'Atletico Madrid 2-0 e sale a 8 punti nella League Phase di Champions. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni, i bavaresi hanno sbloccato la partita al 54' col 2007 Karl. Nella ripresa Upamecano colpisce una traversa e poi Laimer firma il raddoppio con un gran destro. Serata amara per la squadra di Simeone che resta fermo a quattro punti in quattro partite

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