Champions LeagueGiornata 4 - martedì 3 novembre 2026Giornata 4 - mar 3 nov
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Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-2: video, gol e highlights
Il Bayern espugna il Metropolitano: batte l'Atletico Madrid 2-0 e sale a 8 punti nella League Phase di Champions. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni, i bavaresi hanno sbloccato la partita al 54' col 2007 Karl. Nella ripresa Upamecano colpisce una traversa e poi Laimer firma il raddoppio con un gran destro. Serata amara per la squadra di Simeone che resta fermo a quattro punti in quattro partite