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Champions LeagueGiornata 4 - martedì 3 novembre 2026Giornata 4 - mar 3 nov
Fine
Barcellona
Lamine Yamal 7'Raphinha 52', 64'
3 - 0
Aston Villa
Barcellona
Lamine Yamal 7'Raphinha 52', 64'
3 - 0 Aston Villa
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Barcellona-Aston Villa 3-0: video, gol e highlights

Il Barcellona è uno spettacolo e non ha problemi contro l'Aston Villa: 3-0 nel segno dei suoi fenomeni. I blaugrana partono forte e sbloccano il risultato già al 7' con Yamal. Nella ripresa sale in cattedra Raphinha, che firma una doppietta: prima raddoppia al 52' su assist di Fermin, poi chiude i conti al 64'. Gli inglesi, imbattuti fino a questo momento in Champions, provano a reagire e al 69' colpiscono un palo con Goretzka ma il risultato non cambia

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