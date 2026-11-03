Il Barcellona è uno spettacolo e non ha problemi contro l'Aston Villa: 3-0 nel segno dei suoi fenomeni. I blaugrana partono forte e sbloccano il risultato già al 7' con Yamal. Nella ripresa sale in cattedra Raphinha, che firma una doppietta: prima raddoppia al 52' su assist di Fermin, poi chiude i conti al 64'. Gli inglesi, imbattuti fino a questo momento in Champions, provano a reagire e al 69' colpiscono un palo con Goretzka ma il risultato non cambia

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