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Champions LeagueGiornata 4 - martedì 3 novembre 2026Giornata 4 - mar 3 nov
Fine
Man. United
Bruno Fernandes 58' (Rig.)Matheus Cunha 83', 86'
3 - 2
Roma
Soulé M. 11'Malen D. 17' (Rig.)
Man. United
Bruno Fernandes 58' (Rig.)Matheus Cunha 83', 86'
3 - 2 Roma
Soulé M. 11'Malen D. 17' (Rig.)
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Manchester United-Roma 3-2: video, gol e highlights

Nuova sconfitta in rimonta in Champions per la Roma, che perde 3-2 in casa del Manchester United. Nel primo tempo i giallorossi vanno avanti di due gol grazie a Soulé e Malen (su rigore). Nella ripresa arriva la reazione dello United, che la riapre grazie al rigore - prima parato da Vasquez ma poi ripetuto per l'ingresso anticipato in area di Cristante - di Bruno Fernandes. A completare la rimonta è la doppietta di Cunha. Per la Roma arriva il secondo ko nella League Phase

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