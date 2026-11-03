Il Psg sembra non aver rivali. Travolto anche il Villarreal con un netto 6-0 e quattro vittorie su quattro in Champions: percorso perfetto per la squadra di Luis Enrique, momentaneamente sola in vetta alla classifica della League Phase. Una serata dominata dai parigini che ne hanno segnati quattro nei primi 17'. Tra i protagonisti, oltre alla doppietta di Fabian Ruiz, anche Boly, classe 2009, che ha trovato il suo primo gol europeo

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