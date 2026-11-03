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PSG6
Champions LeagueGiornata 4 - martedì 3 novembre 2026Giornata 4 - mar 3 nov
Fine
Villarreal
0 - 6
PSG
João Neves 9'Doué D. 12'Mayulu S. 13'Ruiz F. 17', 50'Boly D. 78'
Villarreal0 - 6 PSG
João Neves 9'Doué D. 12'Mayulu S. 13'Ruiz F. 17', 50'Boly D. 78'
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Villarreal-Psg 0-6: video, gol e highlights

Il Psg sembra non aver rivali. Travolto anche il Villarreal con un netto 6-0 e quattro vittorie su quattro in Champions: percorso perfetto per la squadra di Luis Enrique, momentaneamente sola in vetta alla classifica della League Phase. Una serata dominata dai parigini che ne hanno segnati quattro nei primi 17'. Tra i protagonisti, oltre alla doppietta di Fabian Ruiz, anche Boly, classe 2009, che ha trovato il suo primo gol europeo

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