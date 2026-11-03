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Champions LeagueGiornata 4 - martedì 3 novembre 2026Giornata 4 - mar 3 nov
Fine
Feyenoord
0 - 3
Inter
Bisseck Y. 8'Esposito F. 34'Zielinski P. 54'
Feyenoord0 - 3 Inter
Bisseck Y. 8'Esposito F. 34'Zielinski P. 54'
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Feyenoord-Inter 0-3: video, gol e highlights

Sei punti in classifica, ambizioni rinnovate per un'Inter che riscatta il derby perso battendo il Feyenoord in Champions 3-0. Parte bene la squadra di Chivu che la sblocca dopo 8' con Bisseck. La reazione del Feyenoord manca e i nerazzurri ne approfittano per raddoppiare prima del break con Esposito. Nella ripresa, l'Inter spinge ancora e trova il gol con Zielinski. Il Feyenoord è intenso ma poco lucido, l'Inter ordinata e solida e porta a casa una vittoria preziosa

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