Sei punti in classifica, ambizioni rinnovate per un'Inter che riscatta il derby perso battendo il Feyenoord in Champions 3-0. Parte bene la squadra di Chivu che la sblocca dopo 8' con Bisseck. La reazione del Feyenoord manca e i nerazzurri ne approfittano per raddoppiare prima del break con Esposito. Nella ripresa, l'Inter spinge ancora e trova il gol con Zielinski. Il Feyenoord è intenso ma poco lucido, l'Inter ordinata e solida e porta a casa una vittoria preziosa

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