 Champions, le italiane si qualificheranno agli ottavi? Cosa dice il supercomputer opta | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Champions, squadre italiane agli ottavi e ai playoff? Le previsioni Opta dopo 2 giornate

supercomputer fotogallery
39 foto

La disastrosa seconda giornata di Champions delle italiane riduce parecchio le probabilità di qualificazione diretta agli ottavi dei nostri club. Lo conferma l’analisi del Supercomputer Opta, che con il suo modello matematico ha previsto il posizionamento finale in classifica di Inter, Roma, Napoli e Como, calcolando con quanti punti chiuderebbe la League Phase ogni squadra. Per come si sono messe le cose, i playoff sarebbero un traguardo; ma le previsioni “bocciano” il Napoli

LA CLASSIFICA DI CHAMPIONS

ALTRE FOTOGALLERY

Italiane agli ottavi Champions? Le previsioni Opta

supercomputer

La disastrosa seconda giornata di Champions delle italiane riduce parecchio le probabilità di...

39 foto

Tonali record: è l'italiano più prezioso di sempre

mr. 90 milioni

Nell'ultimo aggiornamento di Transfermarkt Sandro Tonali ha raggiunto quota 90 milioni di...

21 foto

Champions, i giocatori con più triplette di sempre

CHAMPIONS

La nuova stagione di Champions League è ripartita all'insegna dei gol: nelle prime due giornate...

10 foto

Stop Lautaro: quali partite salterà con l'Inter

Serie A

L'attaccante nerazzurro, costretto a fermarsi per almeno un mese, salterà sette partite: Lautaro...

9 foto

Champions, chi ha più presenze e non ha mai vinto

classifica

Con la partita di mercoledì 14 ottobre contro la Roma, Kylian Mbappé è entrato nel ristretto...

10 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Endrick: "Parlavo con Dio, poco dopo sono entrato"

    real madrid

    Tra gli uomini decisivi nella rimonta del Real Madrid contro la Roma, Endrick ha svelato, in...

    Roma, venerdì esami per Koné e Dybala

    Champions League

    Dopo l’amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions League, la Roma...

    Del Piero: "Roma, una sconfitta che fa crescere"

    video analisi

    Nel post partita, l’analisi di Alessandro Del Piero in studio a Sky: "Se la Roma vuole migliorare...