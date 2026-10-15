Champions, squadre italiane agli ottavi e ai playoff? Le previsioni Opta dopo 2 giornate
La disastrosa seconda giornata di Champions delle italiane riduce parecchio le probabilità di qualificazione diretta agli ottavi dei nostri club. Lo conferma l’analisi del Supercomputer Opta, che con il suo modello matematico ha previsto il posizionamento finale in classifica di Inter, Roma, Napoli e Como, calcolando con quanti punti chiuderebbe la League Phase ogni squadra. Per come si sono messe le cose, i playoff sarebbero un traguardo; ma le previsioni “bocciano” il Napoli
- La soglia degli ottavi raggiunti direttamente (senza cioè passare dal playoff) è diventata quasi irraggiungibile per le italiane. Due sconfitte dopo le prime due giornate sono un macigno per Inter e Napoli, ma Roma (un punto) e Como (3 punti) non sorridono di certo.
- Il Supercomputer Opta ha calcolato per ogni squadra gli “expected points” finali (e dunque la possibile classifica finale) e le probabilità di qualificazione agli ottavi
- le prime 8 della classifica vanno agli ottavi direttamente
- dalla 9^ alla 24^ attraverso i playoff (dalla 9^ alla 16^ come teste di serie)
- le squadre dal 25° posto in giù sono eliminate
- Al momento (classifica dopo 2 giornate) solo il Como (dodicesimo) è in zona playoff. Roma, Inter e Napoli sarebbero eliminate
- L'Opta Predictor è un modello previsionale creato da Opta per stimare le possibilità di sviluppo di una determinata competizione. Il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui:
- punti di forza e di debolezza delle avversarie ancora da affrontare
- serie storiche di risultati
- precedenti
- indici di rendimento
- 18.07 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 23.04%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 15.06%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 84.86%
- 17.28 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 12.94%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 22.73%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 76.90%
- 16.92 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 15.43%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 24.27%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 75.48%
- 16.79 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 11.13%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 26.92%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 72.48%
- 16.61 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 13.02%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 27.02%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 72.46%
- 15.57 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 6.89%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 37.31%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 61.57%
- 15.27 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 6.06%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 42.08%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 56.35%
- 14.93 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 2.71%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 47.14%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 50.89%
- 14.72 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 3.38%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 53.29%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 44.82%
- 14.04 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 2.01%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 58.62%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 37.44%
- 13.74 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 1.48%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 65.15%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 29.55%
- 12.26 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.41%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 67.85%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 19.35%
- 12.22 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.39%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 70.41%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 17.15%
- 11.88 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.33%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 66.70%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 17.41%
- 11.83 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.24%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 66.95%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 15.73%
- 11.60 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.16%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 67.20%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 11.05%
- 10.46 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.01%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 65.22%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 8.00%
- 10.37 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.09%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 63.40%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 6.55%
- 10.29 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.06%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 59.97%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 5.10%
- 10.17 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.08%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 61.92%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 6.50%
- 9.94 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.02%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 61.50%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 4.81%
- 9.88 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.07%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 57.28%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 4.46%
- 9.80 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.03%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 53.38%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 3.91%
- 9.50 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.01%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 51.48%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 3.74%
- 9.40 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.01%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 55.11%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 3.56%
- 8.97 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.00%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 44.26%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 2.50%
- 8.69 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.00%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 41.97%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 1.63%
- 8.44 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.00%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 43.42%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 1.40%
- 8.05 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.00%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 38.96%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 1.64%
- 7.90 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.00%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 37.52%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 0.99%
- 7.41 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.00%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 30.06%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 0.68%
- 7.38 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.00%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 24.03%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 0.40%
- 6.51 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.00%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 20.19%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 0.34%
- 5.70 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.00%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 12.91%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 0.12%
- 5.54 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.00%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 12.80%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 0.13%
- 4.55 expected points
- probabilità qualificazione diretta gli ottavi: 0.00%
- probabilità di qualificazione attraverso i playoff: 5.92%
- probabilità di arrivare agli ottavi: 0.05%