La disastrosa seconda giornata di Champions delle italiane riduce parecchio le probabilità di qualificazione diretta agli ottavi dei nostri club. Lo conferma l’analisi del Supercomputer Opta, che con il suo modello matematico ha previsto il posizionamento finale in classifica di Inter, Roma, Napoli e Como, calcolando con quanti punti chiuderebbe la League Phase ogni squadra. Per come si sono messe le cose, i playoff sarebbero un traguardo; ma le previsioni “bocciano” il Napoli

LA CLASSIFICA DI CHAMPIONS