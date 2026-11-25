Il meglio e il peggio della serata di Champions tra leoni, paratone e gol capolavoroChampions League
Introduzione
Tra i momenti che (forse) ti sei perso del martedì di Champions: un leone in libertà che ha messo a rischio la partita del Galatasaray, che poi gioca e vince con un gol "splatter". La magia "tennistica" di Bellingham che ammutolisce pure Rafa Nadal e il tacco-assist di Güler. La clamorosa svista dell'orologio smart dell'arbitro che assegna un gol fantasma al Feyenoord (poi revocato dal Var) e il bacio di Haaland a Donnarumma para-tutto. Fino ai bambini inglesi che accolgono il Napoli all'Etihad cantando… Nino D'Angelo!
Quello che devi sapere
Gala-Aston Villa a rischio… per un leone vicino allo stadio!
Non certo la notizia che ti aspetti di leggere per un pre partita di Champions, eppure… Mancano poche ora al via della gara delle 18.45 e nella capitale turca è allarme per l’avvistamento di un leone, che "sarebbe libero e circolerebbe nella zona non lontana dall’impianto". Ricerche tempestive, coinvolte circa settanta persone, utilizzati anche droni per perlustrare il bosco che si trova a circa 16 chilometri dallo stadio di Istanbul. Alla fine la partita è iniziata regolarmente senza intoppi.
Il "gol splatter" del Gala: segna nonostante… una scarpata in faccia!
Alla fine la partita si è giocata, come detto, e l'ha vinta il Galatasaray con un gol assurdo di Gül. La dinamica: corner, mischia in area e colpo di testa decisivo dell'attaccante appena prima di prendere una scarpata in faccia da Jackson che stava provando ad anticiparlo. Lui esulta e, solo dopo qualche istante, si rende conto di perdere sangue. Alla fine tutto bene: per lui (rientrato con vistosa medicazione) e per la sua squadra. Della serie: cosa sei disposto per segnare un gol in Champions?
Bellingham: una magia che lascia senza parole pure Nadal
Ci aveva provato pochi minuti prima con una mezza rovesciata (parata), si rifà poco dopo con un gol capolavoro. Controllo, palla che rimbalza, un palleggio e tiro al volo senza farle toccare terra. La traiettoria è un lob tennistico che si infila in rete e ribalta la partita col Psv. E infatti in tribuna resta senza parole pure sua maestà Rafa Nadal che, a proposito, è appena diventato socio dei blancos (la squadra per cui ha sempre tifato)
Che assist di tacco di Güler!
Di classe e di talento puro, come è quello del turco che ha brillato anche in questa notte europea. Real sotto col Psv (gol dell'immortale Perisic) e immediato pari a inizio ripresa: Valverde finalizza col solito destro secco e fortissimo, ma il vero colpo di genio è di Güler con questo assist di tacco da vedere e rivedere
Napoli accolto così all'Etihad: i bimbi inglesi cantano Nino D'Angelo
Cose che non ti aspetteresti di vedere nella vita: venti bimbi inglesi che cantano 'Quel ragazzo della curva B' di Nino D'Angelo. E invece… la magia della Champions. Così il City ha deciso di accogliere all'Etihad gli avversari europei. Accento un po' inglese e un quadretto tenerissimo.
Donnarumma fa cose alla Donnarumma (e Haaland lo bacia)
Cioè una parata mozzafiato. Angolo dalla sinistra del Napoli e stacco di Beukema a centro area: tutto sembra pronto per l'esultanza azzurra… non fosse che Donnarumma vola in tuffo e mette in mostra il solito super riflesso. Ancor più bello il momento immediatamente successivo con Haaland che lo ringrazia con un bacio in fronte… alla Barthez-Blanc
La meraviglia di Milla
Il Como sbaglia un rigore con Da Cunha ma poi passa in vantaggio per davvero nel secondo tempo con una magia a giro di Luis Milla. L'ex Getafe addomestica la palla e poi disegna un arcobaleno vicinissimo all'incrocio dei pali. Qui da ammirare di nuovo. Fabregas ringrazia e si porta a casa altri tre punti.
Gyökeres lo fa bellissimo
Prende la mira e: boom! All'incrocio, di destro, dalla destra e imparabile. Inizia così la partita dell'Arsenal, con lo svedese che si conferma "bello di notte", inteso come bravo soprattutto nelle notti europee (era lo storico soprannome riservato dall'Avvocato Agnelli a Boniek proprio per le sue prove in notturna nelle coppe). Ancora zero gol in Premier, ma questo è già il secondo in Champions. Ed è anche particolarmente bello…
L'ex Milan Gimenez per poco non segna in rovesciata
Fuori di un soffio: sarebbe stato un gol meraviglioso per il messicano ex Milan che, fin qui, è riuscito a segnare solo due volte in stagione. Per di più, sarebbe stata una rete da ex contro il suo Feyenoord, la squadra dove aveva brillato facendosi conoscere sui palcoscenici europei. Resta una bellissima coordinazione e un gran gesto tecnico. Solo un po' di sfortuna…
La solita distruzione dal basso
Questa volta è a firma del Lens che, non contento dei nove gol presi dal Como, decide di complicarsi la vita da solo anche contro il Lipsia. La "costruzione" (o quantomeno il suo tenativo) parte dal portiere… il resto è tutto da dimenticare. E i tedeschi ringraziano.
È gol, anzi no. Sbaglia anche l'orologio smart dell'arbitro
Immaginate di essere un portiere, di sventare l'1-1 anche grazie al palo, sfiorare il classico autogol di schiena e poi… vedere l'arbitro che assegna comunque la rete agli avversari.
È quello che è successo a Diogo Costa, portiere del Porto, che evita nettamente la rete del Feyenoord poi clamorosamente convalidata dall'arbitro che gli sventola davanti al naso il verdetto "sicuro" dell'orologio collegato alla Goal-Line Technology. Boato dei tifosi olandesi, poi il replay mostra come il pallone non si sia nemmeno vagamente avvicinato alla linea. A quel punto ci pensa il Var: non è gol, ovviamente, e il clamoroso errore è scongiurato.