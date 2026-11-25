Alla fine la partita si è giocata, come detto, e l'ha vinta il Galatasaray con un gol assurdo di Gül. La dinamica: corner, mischia in area e colpo di testa decisivo dell'attaccante appena prima di prendere una scarpata in faccia da Jackson che stava provando ad anticiparlo. Lui esulta e, solo dopo qualche istante, si rende conto di perdere sangue. Alla fine tutto bene: per lui (rientrato con vistosa medicazione) e per la sua squadra. Della serie: cosa sei disposto per segnare un gol in Champions?