Da Provedel a Trubin: quando il portiere va in gol

Come Provedel, anche Trubin si toglie la soddisfazione di segnare in Champions e di farlo a una squadra di Madrid. Stavolta non è l'Atletico -come accadde al portiere della Lazio nel 2023- ma il Real. Siamo all'ultima giornata del girone di Champions, al minuto 98, e il portiere ucraino va a saltare in area per provare a segnare. Il Benfica è avanti 3-2 ma serve un’altra rete per centrare i playoff di Champions League. Detto, fatto: il colpo di testa di Trubin non dà scampo al collega Courtois e così il Benfica va ai playoff e il portiere dei portoghesi può festeggiare. Due volte: per la qualificazione e per il suo gol

TRUBIN, IL GOL IN BENFICA-REAL MADRID: VIDEO

La rete di Trubin