Da Provedel a Trubin: quando il portiere va in gol

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Portieri in gol in Champions e nelle coppe europee: da Provedel a Trubin

Champions League

Introduzione

L’ucraino del Benfica si aggiunge alla lista dei portieri che possono vantare un gol nelle coppe europee. Prima di Trubin, l’ultimo a firmare una rete in Champions League era stato il laziale Provedel, che nel 2023 si era tolto la soddisfazione di segnare all’Atletico Madrid. Ma la lista dei portieri-goleador è lunga: e comprende anche un altro italiano…

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS

Quello che devi sapere

Gilbert Bodart, 15 settembre 1986: Standard Liegi-HNK Rijeka

Il primo gol "europeo" di un numero uno viene segnato dal belga Bodart. In ballo c'era la qualificazione al secondo turno di Coppa Uefa (oggi Europa League): lo Standard Liegi pareggia all'ultimo minuto contro i croati del Rijeka (1-1) e avanza grazie alla vittoria nel match di andata. Bodart, dopo una vita allo Standard, si vedrà anche in Italia con le maglie di Brescia e Ravenna tra il 1997 e il 2001

1/12

Peter Schmeichel, 13 settembre 1995: Manchester United-SC Rotor Volgog

Uno dei portieri più forti della sua generazione è stato anche bomber per una notte. Il suo Manchester United a quel tempo era lontano dall'élite europea ed era necessario faticare contro i russi del Volgograd in un trentaduesimo di Coppa Uefa. Il danese segnò su assist di Giggs ma non riuscì a evitare l'eliminazione (0-0 in Russia e 2-2 all'Old Trafford, letale la regola del gol fuori casa). Poco più di tre anni dopo andò a saltare su corner anche in una finale di Champions, quella incredibile del 1999 tra Bayern Monaco e Red Devils. Al suo posto però segnò Solskjaer e quel gol fu il preambolo della clamorosa rimonta

La gioia di Peter Schmeichel dopo la rete
La gioia di Peter Schmeichel dopo la rete
2/12
pubblicità

Dimitar Ivankov (Levski Sofia): 4 gol

Il primo, ma non unico, interprete di una categoria rara, i portieri rigoristi. Il bulgaro del Levski Sofia ha segnato due gol nella vecchia Coppa Uefa e due nei preliminari di Champions (andata e ritorno nel 2000 contro il Dudelange). In ogni circostanza la sua squadra è riuscita a superare il turno di qualificazione. Oltre che un rigorista perfetto, anche un talismano. In carriera ha segnato in totale 37 gol

3/12

Hans Jorg Butt (Bayer & Bayern): 3 gol

Probabilmente il portiere/rigorista più famoso di sempre in Europa. Con una clamorosa coincidenza: i suoi tre gol europei sono arrivati sempre contro la Juventus in Champions League. La prima volta quando vestiva la maglia dell'Amburgo contro Van der Sar, le ultime due contro Buffon e da giocatore del Bayer Leverkusen prima e del Bayern Monaco poi. L'ultima volta nel 2009, con i bavaresi che eliminarono la Juventus nei gironi e che alla fine di quella Champions sfidarono l'Inter in finale. Contro i nerazzurri però non ci furono rigori e Butt non evitò la doppietta di Milito

BUTT, IL GOL ALLA JUVE: VIDEO

Butt in gol contro la Juve e contro Buffon
Butt in gol contro la Juve e contro Buffon
4/12
pubblicità

Yuri Zhevnov, 28 luglio 2002: BATE Borisov-Dinamo Tbilisi

Chi l'ha detto che un gol del portiere debba arrivare solo alla fine? Può essere anche il primo di una partita e senza bisogno dei rigori. Zhevnon inaugurò la vittoria decisiva della squadra bulgara contro i georgiani della Dinamo Tbilisi in Coppa Uefa grazie a un rinvio dal fondo. Il campo bagnato fece schizzare la palla, che dopo due rimbalzì superò il collega dall'altra parte del campo. L'incipit di una goleada (4-0)

5/12

Marco Amelia, 2 novembre 2006, Partizan-Livorno

Il 2006 è stato un anno indimenticabile per Marco Amelia. Prima diventa campione del mondo con l'Italia in Germania e pochi mesi dopo gioca la Coppa Uefa con il Livorno. Diventa il primo portiere italiano, fino alla rete in Champions di Provedel, a segnare in una coppa europea. Il suo colpo di testa vale l'1-1 contro la squadra serba nella seconda giornata dei gironi. Una rete decisiva, perchè permette agli amaranto di non perdere e si rivelerà fondamentale per la storica qualificazione ai sedicesimi di finale

AMELIA, IL GOL IN PARTIZAN-LIVORNO: VIDEO

Il gol di Amelia al Partizan
Il gol di Amelia al Partizan
6/12
pubblicità

Andrés Palop, 15 marzo 2007: Shakhtar-Siviglia

Nella stessa edizione della Coppa Uefa sono addirittura due i portieri in gol. Qualche mese dopo Amelia, Palop nel recupero del ritorno degli ottavi di finale segna il 2-2 contro gli ucraini che manda la sfida ai supplementari. Il Siviglia solleverà poi la coppa al cielo

PALOP, IL GOL IN SHAKHTAR-SIVIGLIA: VIDEO

Palop in gol con il Siviglia
Palop in gol con il Siviglia
7/12

Vincent Enyeama (Hapoel Tel Aviv): 3 gol

Torna un portiere rigorista. Il nigeriano Vincent Enyeama sia in Europa League che in Champions League segna tre gol in poco più di un anno imponendosi in quel periodo come tiratore designato degli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv

Enyeama, portiere-rigorista
8/12
pubblicità

Sinan Bolat, 9 dicembre 2009, Standard Liegi-Az

Sono due i gol segnati da portieri nell'edizione della Champions 2009/2010, addirittura nella stessa giornata, l'ultima dei gironi. Oltre al già citato Butt in Bayern-Juve, entra nella storia anche il turco Sinan Bolat, a quel tempo numero uno dello Standard. Quasi 25 anni dopo il pioniere Bodart con la stessa squadra, il suo colpo di testa allo scadere vale il pareggio contro gli olandesi e il terzo posto nel girone, la retrocessione in Europa League e la mancata eliminazione dall'Europa

BOLAT, IL GOL IN STANDARD-AZ: VIDEO

Da Bolat a...GOLat è un attimo
Da Bolat a...GOLat è un attimo
9/12

Eloy Casals, 8 luglio 2014: Banants-Santa Coloma

Era un primo turno di un preliminare di Champions e il portiere della squadra andorrana del Santa Coloma, Eloy Casals, va a saltare su un calcio piazzato trovando in mischia, di piede, l'occasione per battere il collega del Banants, squadra armena. Il gol che vale la qualificazione al secondo turno

10/12
pubblicità

Ivan Provedel, 19 settembre 2023: Lazio-Atletico Madrid

Palcoscenico prestigioso, esordio personale in Champions, 94° minuto abbondantemente oltrepassato, per pareggiare lo scontro diretto contro l'Atletico Madrid in casa. Il gol di Ivan Provedel è uno dei più emozionanti e significativi tra quelli segnati dai portieri nelle coppe europee. Il laziale però in carriera aveva già dimostrato di avere il vizio del gol: nel febbraio 2010, sempre di testa, permise alla Juve Stabia in Serie B di pareggiare contro l'Ascoli

Il gol di Provedel
Il gol di Provedel
11/12

Anatolij Trubin, 28 gennaio 2026: Benfica-Real Madrid

Come Provedel, anche Trubin si toglie la soddisfazione di segnare in Champions e di farlo a una squadra di Madrid. Stavolta non è l'Atletico -come accadde al portiere della Lazio nel 2023- ma il Real. Siamo all'ultima giornata del girone di Champions, al minuto 98, e il portiere ucraino va a saltare in area per provare a segnare. Il Benfica è avanti 3-2 ma serve un’altra rete per centrare i playoff di Champions League. Detto, fatto: il colpo di testa di Trubin non dà scampo al collega Courtois e così il Benfica va ai playoff e il portiere dei portoghesi può festeggiare. Due volte: per la qualificazione e per il suo gol

TRUBIN, IL GOL IN BENFICA-REAL MADRID: VIDEO

La rete di Trubin
La rete di Trubin
12/12
pubblicità

Leggi anche

Champions League

Da Provedel a Trubin: quando il portiere va in gol

la guida

La guida al sorteggio dei playoff di Champions

Calciomercato

Accadde oggi: Skriniar alla Samp affare da 1 mln

Serie A

Barella, lieve risentimento alla coscia destra

coppa italia

Coppa Italia, tabellone: le date dei quarti