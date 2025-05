Il Paris Saint Germain ha sempre avuto un occhio di riguardo verso la Serie A e ciò ha portato più italiani a giocare sotto la Tour Eiffel. Marco Verratti è stato una bandiera per anni: acquistato nel 2012 dal Pescara (appena promosso in Serie A), è rimasto per 11 stagioni collezionando 11 gol e 61 assist in 416 presenze e conquistando 30 titoli (9 campionati, 9 Supercoppe, 6 Coppe di Lega, 6 Coppe di Francia). Giocò quella Champions da titolare fino agli ottavi, ma si presentò infortunato alla Final Eight di Lisbona, saltando il match con l'Atalanta e giocando solo 7' in semifinale. Entrò senza successo dalla panchina in finale per provare a rimontare il gol di Coman.

Il suo cammino si è incrociato con quello di Gianluigi Donnarumma, arrivato nell'estate del 2021 a parametro zero dopo il mancato rinnovo di contratto con il Milan. Durante la prima stagione venne alternato spesso con Keylor Navas da Pochettino, ma dalla seconda è diventato titolare fisso, sia sotto la gestione di Galtier che di Luis Enrique. In questa Champions le sue parate, soprattutto dagli ottavi contro il Liverpool in poi, hanno trascinato il Psg in finale.

Donnarumma sta proseguendo la tradizione dei portieri italiani al Psg dopo Sirigu e Buffon, mentre altri azzurri protagonisti a Parigi sono stati Thiago Motta, Kean e Florenzi.