Introduzione
Tra minuti giocati, tiri totali e tiri in porta possiamo districarci non poco con i primi consigli del 2026. Da non sottovalutare due aspetti: il primo è il trend. C'è chi è in flessione e chi in crescita rispetto ad inizio campionato. Il secondo è il risultato: aver segnato poco nonostante numeri e probabilità a favore non è sempre un male. Che significa? Che continuando (ripetiamo...continuando) di questo passo, prima o poi la palla entrerà e un bel +3 arriverà
Chiaro è che tanti numeri devono essere anche rapportati a quanto concede mediamente la squadra che si va ad incontrare. Insomma a sistema abbiamo messo un bel po' di dati visto che la stagione è arrivata quasi al giro di boa e il campione statistico è discreto. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 18^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 18^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS
Quello che devi sapere
Cagliari-Milan, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Esposito
CONSIGLIATO MILAN
- Saelemaekers
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Idrissi
SCONSIGLIATO MILAN
- Leao
Como-Udinese, sabato ore 12:30
CONSIGLIATO COMO
- Rodriguez
CONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
SCONSIGLIATO COMO
- Douvikas
SCONSIGLIATO UDINESE
- Ekkelenkamp
Genoa-Pisa, sabato ore 15
CONSIGLIATO GENOA
- Martin
CONSIGLIATO PISA
- Aebischer
SCONSIGLIATO GENOA
- Malinovskyi
SCONSIGLIATO PISA
- Nzola
Sassuolo-Parma, sabato ore 15
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Koné
CONSIGLIATO PARMA
- Pellegrino
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
SCONSIGLIATO PARMA
- Bernabé
Juventus-Lecce, sabato ore 18
CONSIGLIATO JUVENTUS
- David
CONSIGLIATO LECCE
- Helgason
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Koopmeiners
SCONSIGLIATO LECCE
- Stulic
Atalanta-Roma, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ATALANTA
- De Ketelaere
CONSIGLIATO ROMA
- Wesley
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Ederson
SCONSIGLIATO ROMA
- Cristante
Lazio-Napoli, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO LAZIO
- Guendouzi
CONSIGLIATO NAPOLI
- McTominay
SCONSIGLIATO LAZIO
- Noslin
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
Fiorentina-Cremonese, domenica ore 15
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Parisi
CONSIGLIATO CREMONESE
- Bonazzoli
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Fagioli
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Barbieri
Verona-Torino, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO VERONA
- Serdar
CONSIGLIATO TORINO
- Adams
SCONSIGLIATO VERONA
- Mosquera
SCONSIGLIATO TORINO
- Pedersen
Inter-Bologna, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO INTER
- Thuram
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Castro
SCONSIGLIATO INTER
- Dimarco
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Odgaard