Fantacalcio, i "campo o panca" della 18^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Tra minuti giocati, tiri totali e tiri in porta possiamo districarci non poco con i primi consigli del 2026. Da non sottovalutare due aspetti: il primo è il trend. C'è chi è in flessione e chi in crescita rispetto ad inizio campionato. Il secondo è il risultato: aver segnato poco nonostante numeri e probabilità a favore non è sempre un male. Che significa? Che continuando (ripetiamo...continuando) di questo passo, prima o poi la palla entrerà e un bel +3 arriverà

Chiaro è che tanti numeri devono essere anche rapportati a quanto concede mediamente la squadra che si va ad incontrare. Insomma a sistema abbiamo messo un bel po' di dati visto che la stagione è arrivata quasi al giro di boa e il campione statistico è discreto. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 18^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 18^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

Cagliari-Milan, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Esposito


CONSIGLIATO MILAN

  • Saelemaekers


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Idrissi


SCONSIGLIATO MILAN

  • Leao

Como-Udinese, sabato ore 12:30

CONSIGLIATO COMO

  • Rodriguez


CONSIGLIATO UDINESE

  • Kamara


SCONSIGLIATO COMO

  • Douvikas


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Ekkelenkamp

Genoa-Pisa, sabato ore 15

CONSIGLIATO GENOA

  • Martin


CONSIGLIATO PISA

  • Aebischer


SCONSIGLIATO GENOA

  • Malinovskyi


SCONSIGLIATO PISA

  • Nzola

Sassuolo-Parma, sabato ore 15

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Koné


CONSIGLIATO PARMA

  • Pellegrino


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurienté


SCONSIGLIATO PARMA

  • Bernabé

Juventus-Lecce, sabato ore 18

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • David


CONSIGLIATO LECCE

  • Helgason


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Koopmeiners


SCONSIGLIATO LECCE

  • Stulic

Atalanta-Roma, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ATALANTA

  • De Ketelaere


CONSIGLIATO ROMA

  • Wesley


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Ederson


SCONSIGLIATO ROMA

  • Cristante

Lazio-Napoli, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO LAZIO

  • Guendouzi


CONSIGLIATO NAPOLI

  • McTominay


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Noslin


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano

Fiorentina-Cremonese, domenica ore 15

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Parisi


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Bonazzoli


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Fagioli


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Barbieri

Verona-Torino, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO VERONA

  • Serdar


CONSIGLIATO TORINO

  • Adams


SCONSIGLIATO VERONA

  • Mosquera


SCONSIGLIATO TORINO

  • Pedersen

Inter-Bologna, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO INTER

  • Thuram


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Castro


SCONSIGLIATO INTER

  • Dimarco


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Odgaard

