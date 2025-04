In Inghilterra sanno decisamente come si fa. Contro c'è un gran bell'Ajax, che aveva eliminato prima il Real Madrid e poi la Juventus di CR7. E infatti gli olandesi vincono 1-0 l'andata a Londra e volano sul 2-0 in casa. A quel punto si scatena il bomber che non ti aspetti, Lucas Moura. Attaccante sì, e bravo sicuramente, ma non al punto da trasformarsi in Cristiano Ronaldo e segnarne tre. Da 3-0 di aggregate a 3-3, con il gol in trasferta che sorride agli Spurs. L'ultimo sigillo, per di più, a una manciata di secondi dalla fine del recupero.



Gli highlights della partita