La Roma ha ufficializzato la lista per la League Phase di Champions League. Ventiquattro calciatori, nessuna sorpresa e nessun escluso eccellente. Ci sono ovviamente anche i nuovi acquisti Koulierakis, Castro, de Roon, Molina, Balerdi e Mora. Presente anche il classe 2009 Arena. I giallorossi di Gasperini esordiranno in casa del Fenerbahce giovedì 10 settembre

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