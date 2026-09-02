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Roma, la lista Uefa per la Champions League 2026-2027: i giocatori

Champions League

La Roma ha ufficializzato la lista per la League Phase di Champions League. Ventiquattro calciatori, nessuna sorpresa e nessun escluso eccellente. Ci sono ovviamente anche i nuovi acquisti Koulierakis, Castro, de Roon, Molina, Balerdi e Mora. Presente anche il classe 2009 Arena. I giallorossi di Gasperini esordiranno in casa del Fenerbahce giovedì 10 settembre

CALENDARIO DELLA ROMA

PORTIERI

  • 99 Mile Svilar
  • 95 Pierluigi Gollini
  • 70 Giorgio De Marzi

DIFENSORI

  • 23 Gianluca Mancini
  • 5 Evan Ndicka
  • 22 Mario Hermoso
  • 20 Nahuel Molina
  • 26 Leonardo Balerdi
  • 2 Devyne Rensch
  • 87 Daniele Ghilardi
  • 43 Wesley
  • 3 Konstantinos Koulierakis
  • 77 Emanuele Lulli

CENTROCAMPISTI

  • 4 Bryan Cristante
  • 7 Lorenzo Pellegrini
  • 17 Manu Koné
  • 86 Rodrigo Mora
  • 61 Niccolò Pisilli
  • 15 Marten de Roon 

ATTACCANTI

  • 21 Paulo Dybala
  • 14 Donyell Malen
  • 18 Matias Soulé
  • 9 Santiago Castro
  • 68 Antonio Arena

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