La Roma ha ufficializzato la lista per la League Phase di Champions League. Ventiquattro calciatori, nessuna sorpresa e nessun escluso eccellente. Ci sono ovviamente anche i nuovi acquisti Koulierakis, Castro, de Roon, Molina, Balerdi e Mora. Presente anche il classe 2009 Arena. I giallorossi di Gasperini esordiranno in casa del Fenerbahce giovedì 10 settembre
PORTIERI
- 99 Mile Svilar
- 95 Pierluigi Gollini
- 70 Giorgio De Marzi
DIFENSORI
- 23 Gianluca Mancini
- 5 Evan Ndicka
- 22 Mario Hermoso
- 20 Nahuel Molina
- 26 Leonardo Balerdi
- 2 Devyne Rensch
- 87 Daniele Ghilardi
- 43 Wesley
- 3 Konstantinos Koulierakis
- 77 Emanuele Lulli
CENTROCAMPISTI
- 4 Bryan Cristante
- 7 Lorenzo Pellegrini
- 17 Manu Koné
- 86 Rodrigo Mora
- 61 Niccolò Pisilli
- 15 Marten de Roon
ATTACCANTI
- 21 Paulo Dybala
- 14 Donyell Malen
- 18 Matias Soulé
- 9 Santiago Castro
- 68 Antonio Arena