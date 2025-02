I possibili incroci agli ottavi per le italiane

Il sorteggio degli ottavi di finale si terrà venerdì 21 febbraio, alle 12, come di consueto a Nyon, in Svizzera. Sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, su skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky Sport. Le prime otto classificate della fase campionato (tra cui c'è l'Inter), che si sono già garantite un posto per gli ottavi, attendono di conoscere il nome delle loro rivali: partiranno al sorteggio da teste di serie e l'estrazione determinerà se faranno parte del lato sinistro o destro del tabellone. Inoltre giocheranno la gara di ritorno in casa. Ognuna di queste squadre ha due possibili avversarie da pescare, in base al piazzamento finale nella prima fase. Chi si è classificato primo o secondo (in questo caso Liverpool e Barcellona), ad esempio, affronterà uno dei club che si sono affrontati nei playoff dopo essersi piazzati tra il 15° e il 18° posto, chi ha terminato in terza o quarta posizione se la vedrà con chi ha chiuso 13°, 14°, 19° e 20° posto e così via. Venerdì si determinerà, sempre tramite sorteggio, anche chi giocherà l'eventuale quarto di finale e la semifinale in casa al ritorno.



Di seguito i possibili incroci agli ottavi