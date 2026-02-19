ANDATA, Borussia Dortmund-Atalanta 2-0 - Marcatori: 3’ Guirassy, 42' Beier



RITORNO, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1 - Marcatori: 5’ Scamacca (A), 45' Zappacosta (A), 57' Pasalic (A), 75' Adeyemi (BD), 98' rig. Samardzic (A)



E si arriva all’ultima bellissima notte. Una notte da Dea: 90 minuti a capovolgere tutto e trasformare il ko di una settimana fa in una clamorosa impresa che consente l’accesso agli ottavi. Era finita 2-0 in Germania a favore del Borussia Dortmund, con i gol di Guirassy e Beier in apertura e chiusura di primo tempo. Situazione che si è venuta a replicare, in maniera quasi identica, a Bergamo: all’inizio la rete di Scamacca, ad approfittare di un errore degli avversari, poi il bis – complice una deviazione – di Zappacosta. E nella ripresa ecco anche il tris, ‘annullato’ dal bellissimo mancino a giro di Adeyemi nel quarto d’ora conclusivo. I supplementari sono a un passo, ma allo scadere l’arbitro all’on field review punisce il fallo in area di Bensebaini su Krstovic: dal dischetto segna Samardzic e fa impazzire l’Atalanta che completa la rimonta.