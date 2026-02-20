Introduzione

Dopo l'Europa, e prima dell'Europa, c'è una giornata di campionato da espletare e attenzione ai nuovi infortunati. Uno su tutti: Lautaro Martinez. Il capocannoniere però non è l'unico (fanta)bomber che salterà la 26^ giornata. Out anche il secondo della classifica marcatori. Tante le sfide stuzzicanti, altrettante le trappole che si annidano in questo lungo weekend



Chi gioca? Chi riposa ma soprattutto, chi recupera? Tifosi e fantallenatori vogliono vederci chiaro perché anche nelle varie fanta leghe siamo arrivati ad un momento decisivo. Non si può sbagliare strategia. Non resta quindi che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport che, come sempre, ha già riempito di notizie la redazione. Ecco quindi il consueto punto della situazione per ciò che concerne le probabili forrmazioni della 26^ gionata di Serie A