Introduzione
Dopo l'Europa, e prima dell'Europa, c'è una giornata di campionato da espletare e attenzione ai nuovi infortunati. Uno su tutti: Lautaro Martinez. Il capocannoniere però non è l'unico (fanta)bomber che salterà la 26^ giornata. Out anche il secondo della classifica marcatori. Tante le sfide stuzzicanti, altrettante le trappole che si annidano in questo lungo weekend
Chi gioca? Chi riposa ma soprattutto, chi recupera? Tifosi e fantallenatori vogliono vederci chiaro perché anche nelle varie fanta leghe siamo arrivati ad un momento decisivo. Non si può sbagliare strategia. Non resta quindi che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport che, come sempre, ha già riempito di notizie la redazione. Ecco quindi il consueto punto della situazione per ciò che concerne le probabili forrmazioni della 26^ gionata di Serie A
Quello che devi sapere
Sassuolo-Verona, venerdì ore 20:45
Sassuolo
- Grosso è senza Matic e Muharemovic squalificati e quindi, dopo aver già cambiato a centrocampo, ora serve una rotazione forzata anche in difesa
- In mediana va verso la conferma Lipani. Davanti nulla dovrebbe cambiare anche se Nzola si è reso protagonista da subentrato. La super partita di Pinamonti però non dovrebbe porre dubbi sul terminale offensivo centrale anche se in pentola bolle anche un 4-2-4!
- Dietro possibile spostamento al centro per Walukiewicz con inserimento sulla corisa destra di Coulibaly. Sull'altro versante c'è Garcia in vantaggio su Doig
Verona
- “Saremo quelli di Parma senza Belghali, Serdar e gli squalificati”. Il punto sulla probabile formazione arriva direttamente da Sammarco che non avrà Orban e Akpa Akpro, fermati dal Giudice Sportivo
- Davanti giocherà quindi uno tra Sarr e Mosquera al fianco di Bowie. Difficile pensare ad un avanzamento di Harroui viste le assenze sia in mediana che in difesa qualora si volesse cambiare sistema
- Con Harroui interno di centrocampo, dietro potrebbe esserci la candidatura di Slotsager ma Edmundsson non ha per ora sfigurato
Probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, U.Garcia; Koné, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: Matic, Muharemovic
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr
Squalificati: Orban, Akpa Akpro
Indisponibili: Suslov, Gagliardini, Lovric, Bernede, Belghali, Serdar, Lirola, Valentini
Juventus-Como, sabato ore 15
Juventus
- Spalletti spera nei recuperi di Bremer e David anche se i due hanno lavorato a parte. Contro il Como mancherà lo squalificato Kalulu
- Gatti e Kelly saranno quindi titolari dal primo minuto in un 4-3-3 che vedrà Kostic e Cambiaso terzini
- Thuram è recuperato. Koopmeiners agirà nel terzetto di centrocampo mentre là davanti ci sarà Openda terminale di riferimento
Como
- Fabregas a Torino non avrà lo squalificato Nico Paz che, nel recupero contro il Milan ha rimediato il quinto giallo di stagione
- Baturina (ma non solo) l'idea per rimpiazzare il gioiellino spagnolo. In attacco zero dubbi: gioca Douvikas
- Rispetto alla gara di San Siro tornano dal primo minuto sia Da Cunha in mediana che Smolcic come esterno basso di difesa
Probabili formazioni
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kelly, Kostic; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Openda, Yildiz
Squalificati: Kalulu
Indisponibili: Vlahovic, Milik, Holm, Bremer
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Baturina, Rodriguez; Douvikas
Squalificati: Nico Paz
Indisponibili: Goldaniga, Diao
Lecce-Inter, sabato ore 18
Lecce
- Di Francesco recupera Banda che rientra dalla squalifica. L'esterno si gioca una maglia con Sottil
- La scelta dipenderà molto dalla questione "ripartenze". Davanti Cheddira va verso la conferma
- Giallorossi reduci da due vittorie consecutive (con il solo gol preso che è arrivato su rigore). Difficile pensare a rotazioni tra difesa e centrocampo
Inter
- Dalla trasferta di Champions, Chivu è tornato con un Lautaro in meno. Il capitano nerazzurro starà fermo un mese. Zielinski invece non preoccupa
- Centrocampo da rifare quindi visto che Barella e Calhanoglu sono squalificati. Possibile chance per Frattesi in caso di super turnover
- Davanti sono in tre per due maglie. Con Thuram dall'inizio pare Bonny il partner più complementare. In alternetiva, l'ex Parma con Pio Esopisto
Probabili formazioni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Perez, Camarda, Berisha
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.
Squalificati: Barella, Calhanoglu
Indisponibili: Dumfries, Lautaro Martinez
Cagliari-Lazio, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Cagliari
- Contro il Lecce si erano viste alcune rotazioni In tutte le zone del campo. Contro la Lazio Pisacane potrebbe tornare a 4 dietro con uno tra Rodriguez e Dossena al fianco di Mina
- In mediana c'è da sostituire l'infortunato Gaetano: l'idea in vista di sabato potrebbe essere quella di affidarsi a Mazzitelli come play in mediana
- Davanti pare scontato il ritornoi dal primo minuto di Kilicsoy. Borrelli infatti è ancora lontano dal pieno recupero. Torna a disposizione Folorunsho
Lazio
- Maurizio Sarri ha riabbracciato Mattia Zaccagni, tornato in gruppo a metà settimana. Possibile però che il tecnico proceda per gradi. Tradotto: possibile partenza dalla panchina per il capitano biancoceleste
- In difesa rientra Romagnoli dalla squalifica ma si ferma Mario Gila per un’infiammazione al tendine rotuleo. In mediana invece altro rientro importante: riecco infatti Basic
- Qualora Basic e Zaccagni dovessero partire dalla panchina, la formazione anti Cagliari vedrebbe nuovamente Dele-Bashiru in mediana (con Rovella favorito su Cataldi) e Noslin in attacco
Probabili formazioni
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Belotti, Borrelli, Deiola, Felici, Gaetano
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Noslin
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Gila, Lazzari, Pedro
Genoa-Torino, domenica ore 12:30
Genoa
- Possibili novità di formazione per De Rossi: non solo per quel che riguarda gli uomini. Il tecnico riflette anche sul sistema di gioco
- In difesa si va verso la conferma del "solito trio". A sinistra potrebbe invece tornare Martin dall'inizio
- Dubbio in mediana con Messias possibile favorito da interno ma l'opzione potrebbe anche prevedere un 3-4-2-1 con Amorim dal primo minuto
Torino
- Problema al soleo della gamba destra per Che Adams che non sarà a diposizione nel Lunch Match della 26^ giornata. Resta ai box anche Obrador
- Davanti ci sarà ovviamente Simeone con Zapata in vantaggio sul resto della concorrenza, primo fra tutti Kulenovic
- Tanti pretendenti in mediana dove la costante è al momento solo Vlasic. A sinistra invece favorito Lazaro su Aboukhlal
Probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Siegrist
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Lazaro; Simeone, Zapata
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Adams, Anjorin, Ismajli, Obrador
Atalanta-Napoli, domenica ore 15
Atalanta
- Sfida decisamente impegnativa per i nerazzurri che non devono già pensare al Borussia. Ballottaggio apertissimo in attacco con Krstovic e Scamacca che sono testa a testa
- In difesa potrebbe toccare ad Ahanor con Kolasinac "promesso" titolare nel ritorno di Champions. A completare il pacchetto Scalvini e Djimsiti
- De Ketelaere e Raspadori hanno proseguito con le rispettive terapie di recupero. Zalewski si candida sulla treuquarti. In questo caso largo a sinistra ci sarebbe Bernasconi
Napoli
- Fari puntati sulla situazione legata a Scott McTominay. Il centrocampista aveva saltato la sfida contro la Roma e resta in dubbio per la trasferta di Bergamo
- Gilmour ha rimesso minuti gambe e potrebbe essere una soluzione nel mezzo
- Dietro torna Juan Jesus. Conte, come esterni di centrocampo, dovrebbe proporre Politano e Spinazzola con Elmas alto
Probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Neres, De Bruyne
Milan-Parma, domenica ore 18 su Sky Sport
Milan
- Dopo il rosso contro il Como, Massimiliano Allegri non sarà in panchina domenica. Il tecnico però guarda più alle condizioni di Pavlovic. “Solo” contusione per il difensore che sarà tenuto a riposo
- In mezzo al campo, prontissimo Rabiot che torna dopo il turno di squalifica scontato contro il Como nel recupero
- A destra Saelemaekers si riprenderà il grado di titolare. Davanti difficile che Pulisic possa partire dall'inizio. Fullkrug possiible partner di Leao
Parma
- Frigan e Suzuki sono vicini al recupero ma Cuesta riflette su cambi in difesa, vista la squalifica di Circati, e diffidati
- Dopo il Milan, al "Tardini" arriverà il Cagliari e Delprato, Britschgi, Valenti e Nicolussi Caviglia salteranno la delicata sfida in caso di cartellino giallo a San Siro
- Possibile quindi la soluzione a tre dietro con Troilo che torna dalla squalifica. Davanti invece Strefezza sempre a supporto di Pellegrino
Probabili formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Fullkrug
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gimenez, Pavlovic
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Ndiaye, Suzuki
Roma-Cremonese, domenica ore 20:45
Roma
- Manu Koné è tornato in gruppo e anche in campo. C’era infatti anche lui sul terreno di gioco nell’amichevole infrasettimanale.
- Dybala, Ferguson ed Hermoso vivono situazioni diverse. L’argentino resta in dubbio. Se convocato partirà dalla panchina. Ancora problemi per Ferguson mentre Hermoso pare il più “pronto” al rientro
- Soulé è sempre alle prese con la pubalgia: probabile che il terzetto davanti resti quello di Napoli
- Wesley è reduce da un problema alla caviglia e domenica sera potrebbe riposare. Sulla sinistra toccherà verosimilmente a Tsmikas
Cremonese
- Il grande dubbio di giornata per Nicola riguarda l'attacco con Bonazzoli e Djuric in ballottaggio serrato
- In mezzo al campo ancora out Bondo: Grassi prova ad insidiare la titolairtà di Payero che però resta favorito
- Corsie esterne presidiate da Barbieri e Pezzella. In difesa difficile che possa cambiare il trio Terracciano, Baschirotto, Luperto
Probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: El Shaarawy, Ferguson, Dovbyk
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Djuric, Vardy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Bondo, Ceccherini, Faye
Fiorentina-Pisa, lunedì ore 18:30
Fiorentina
- La formazione proposta giovedì in Europa ha visto Vanoli (che sarà squalificato lunedì) ruotare non poco.. Titolarissimi pronti a tornare lunedì sera
- Cambio però forzato tra i pali: De Gea ha rimediato la sublussazione del terzo dito della mano. Pronto quindi Christensen
- Solomon invece ha saltato il giovedì di coppa per una sindrome influenzale. Filtra però un certo ottimismo sul suo ritorno entro lunedì
Pisa
- Semper prova a recuperare in vista del derby ma al momento Nicolas resta in pole per quel che riguarda la porta
- Il rientro di Marin dalla squalifica potrebbe portare Hiljemark a rinforzare il centrocampio optando per un 3-5-2 con Aebischer e Loyola
- In questo caso avremmo solo un trequartista a supporto della punta e la scelta dovrebbe ricadere su Moreo. Angori sempre avanti al resto della concorrenza a sinistra
Probabili formazioni
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey, De Gea
PISA (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Denoon, Albiol, Vural, Scuffet
Bologna-Udinese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Bologna
- Da verificare le condizioni di Castro la cui partita di giovedì è durata solo 45' a causa di una gomitata alla testa.
- Nel duo di centrali davanti Skorupski dovremmo rivedere Heggem al fianco di Lucumì. A destra favoirto Joao Mario
- Tante soluzioni sulla trequarti: Sohm può essere confermato da centrale così come Bernardeschi. In mediana torna Pobega
Udinese
- Nessuna lesione per Solet anche se c'è una certa preoccupazione: l'affaticamento all'adduttore lo mette in dubbio anche se probabilmente giocare di lunedì aiuta con il recupero
- Kamara spera finalmente di tornare a disposizione ma il suo problema non ha un tempo prestabilito di recupero. In caso di convocazione l'esterno partirà dalla panchina
- Davanti potrebbe toccare a Buksa che resta in ballottaggio con Bayo. Bianconeri che, salvo ripensamenti, giocheranno con Atta e Zaniolo contemporaneamente in campo
Probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: De Silvestri, Lykogiannis
UDINESE(3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue; Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zanoli, Davis