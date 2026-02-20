Introduzione
In una giornata di campionato nella quale mancheranno sia il capocannoniere che il suo vice, andiamo alla ricerca di bonus in parti del campo che non siano quella d'attacco. Difensori (non molti) e centrocampisti (tanti) possono essere sicuramente dei jolly importanti. L'ago della bilancia tra vittoria e sconfitta di giornata al fantacalcio. Anche perché, tra scontri diretti e possibili turnover, il rischio di "toppare" è abbastanza alto
Analizzando le ultime 8 giornate, il trend tra tiri, occasioni create e aspettative è più "studiabile" soprattutto considerando la grande differenza che in alcuni casi comporta il giocare in casa o in trasferta. Ci sono squadre che hanno migliorato i propri numeri su palla inattiva e altre che provano (troppo?) spesso la conclusione dalla distanza, abbassando la percentuale di realizzazione. Ecco quindi come di consueto consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 26^ giornata
Quello che devi sapere
Sassuolo-Verona, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Thorstvedt
CONSIGLIATO VERONA
- Al-Musrati
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Lipani
SCONSIGLIATO VERONA
- Frese
Juventus-Como, sabato ore 15
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Kostic
CONSIGLIATO COMO
- Ramon
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Thuram
SCONSIGLIATO COMO
- Baturina
Lecce-Inter, sabato ore 18
CONSIGLIATO LECCE
- Coulibaly
CONSIGLIATO INTER
- Luis Henrique
SCONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
SCONSIGLIATO INTER
- Sucic
Cagliari-Lazio, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Sulemana
CONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Mazzitelli
SCONSIGLIATO LAZIO
- Maldini
Genoa-Torino, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO GENOA
- Messias
CONSIGLIATO TORINO
- Vlasic
SCONSIGLIATO GENOA
- Martin
SCONSIGLIATO TORINO
- Ilkhan
Atalanta-Napoli, domenica ore 15
CONSIGLIATO ATALANTA
- Zappacosta
CONSIGLIATO NAPOLI
- Lobotka
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Juan Jesus
Milan-Parma, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO MILAN
- Tomori
CONSIGLIATO PARMA
- Valeri
SCONSIGLIATO MILAN
- Jashari
SCONSIGLIATO PARMA
- Troilo
Roma-Cremonese, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO ROMA
- Mancini
CONSIGLIATO CREMONESE
- Luperto
SCONSIGLIATO ROMA
- Tsmikas
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Thorsby
Fiorentina-Pisa, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Dodò
CONSIGLIATO PISA
- Marin
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Brescianini
SCONSIGLIATO PISA
- Angori
Bologna-Udinese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Joao Mario
CONSIGLIATO UDINESE
- Ekkelenkamp
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Rowe
SCONSIGLIATO UDINESE
- Ehizibue