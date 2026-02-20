Introduzione

In una giornata di campionato nella quale mancheranno sia il capocannoniere che il suo vice, andiamo alla ricerca di bonus in parti del campo che non siano quella d'attacco. Difensori (non molti) e centrocampisti (tanti) possono essere sicuramente dei jolly importanti. L'ago della bilancia tra vittoria e sconfitta di giornata al fantacalcio. Anche perché, tra scontri diretti e possibili turnover, il rischio di "toppare" è abbastanza alto



Analizzando le ultime 8 giornate, il trend tra tiri, occasioni create e aspettative è più "studiabile" soprattutto considerando la grande differenza che in alcuni casi comporta il giocare in casa o in trasferta. Ci sono squadre che hanno migliorato i propri numeri su palla inattiva e altre che provano (troppo?) spesso la conclusione dalla distanza, abbassando la percentuale di realizzazione. Ecco quindi come di consueto consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 26^ giornata





SPALLETTI, LA CONFERENZA LIVE