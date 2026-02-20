Offerte Sky
Introduzione

In una giornata di campionato nella quale mancheranno sia il capocannoniere che il suo vice, andiamo alla ricerca di bonus in parti del campo che non siano quella d'attacco. Difensori (non molti) e centrocampisti (tanti) possono essere sicuramente dei jolly importanti. L'ago della bilancia tra vittoria e sconfitta di giornata al fantacalcio. Anche perché, tra scontri diretti e possibili turnover, il rischio di "toppare" è abbastanza alto

Analizzando le ultime 8 giornate, il trend tra tiri, occasioni create e aspettative è più "studiabile" soprattutto considerando la grande differenza che in alcuni casi comporta il giocare in casa o in trasferta. Ci sono squadre che hanno migliorato i propri numeri su palla inattiva e altre che provano (troppo?) spesso la conclusione dalla distanza, abbassando la percentuale di realizzazione. Ecco quindi come di consueto consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 26^ giornata


Quello che devi sapere

Sassuolo-Verona, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Thorstvedt


CONSIGLIATO VERONA

  • Al-Musrati


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Lipani


SCONSIGLIATO VERONA

  • Frese

Juventus-Como, sabato ore 15

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Kostic


CONSIGLIATO COMO

  • Ramon


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Thuram


SCONSIGLIATO COMO

  • Baturina

Lecce-Inter, sabato ore 18

CONSIGLIATO LECCE

  • Coulibaly


CONSIGLIATO INTER

  • Luis Henrique


SCONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti


SCONSIGLIATO INTER

  • Sucic

Cagliari-Lazio, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Sulemana


CONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Mazzitelli


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Maldini

Genoa-Torino, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO GENOA

  • Messias


CONSIGLIATO TORINO

  • Vlasic


SCONSIGLIATO GENOA

  • Martin


SCONSIGLIATO TORINO

  • Ilkhan

Atalanta-Napoli, domenica ore 15

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Zappacosta


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Lobotka


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Zalewski


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Juan Jesus

Milan-Parma, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO MILAN

  • Tomori


CONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


SCONSIGLIATO MILAN

  • Jashari


SCONSIGLIATO PARMA

  • Troilo

Roma-Cremonese, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO ROMA

  • Mancini


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Luperto


SCONSIGLIATO ROMA

  • Tsmikas


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Thorsby

Fiorentina-Pisa, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Dodò


CONSIGLIATO PISA

  • Marin


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Brescianini


SCONSIGLIATO PISA

  • Angori

Bologna-Udinese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Joao Mario


CONSIGLIATO UDINESE

  • Ekkelenkamp


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Rowe


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Ehizibue

