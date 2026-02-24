Introduzione

Nell'ultimo turno ci sono stati un po' di giocatori costretti a uscire dal campo o che si sono fermati nel riscaldamento. Il Milan perde Ruben Loftus-Cheek dopo lo scontro con Corvi e la conseguente operazione ai denti. Problemi in mediana per il Cagliari: Mazzitelli è ai box causa distrazione al soleo della gamba sinistra. L'azzardo dell'Udinese non ha pagato: Solet è uscito dopo una manciata di minuti e lo stop rischia di essere piuttosto lungo. Continua la stagione sfortunata di Rovella che si è fratturato la clavicola



Verona-Napoli è sfida tra infermerie pienissime. Conte spera di poter recuperare almeno McTominay ma dopo le dichiarazioni pre Atalanta non filtra certo ottimismo. Stagione quasi finita per Gaspar: lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore per il centrale del Lecce. In più ci sono gli squalificati: in tutto sono otto. Orban deve scontare la seconda giornata di stop. La Juventus a Roma non avrà Locatelli. Il Como perde Baturina per 3 settimane: distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra. Bastoni, dopo il giallo rimediato nel finale contro il Lecce, non ci sarà nella sfida contro il Genoa. Ecco la situazione squadra per squadra su indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 27^ giornata di Serie A