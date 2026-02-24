Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 27^ giornataSerie A
Introduzione
Nell'ultimo turno ci sono stati un po' di giocatori costretti a uscire dal campo o che si sono fermati nel riscaldamento. Il Milan perde Ruben Loftus-Cheek dopo lo scontro con Corvi e la conseguente operazione ai denti. Problemi in mediana per il Cagliari: Mazzitelli è ai box causa distrazione al soleo della gamba sinistra. L'azzardo dell'Udinese non ha pagato: Solet è uscito dopo una manciata di minuti e lo stop rischia di essere piuttosto lungo. Continua la stagione sfortunata di Rovella che si è fratturato la clavicola
Verona-Napoli è sfida tra infermerie pienissime. Conte spera di poter recuperare almeno McTominay ma dopo le dichiarazioni pre Atalanta non filtra certo ottimismo. Stagione quasi finita per Gaspar: lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore per il centrale del Lecce. In più ci sono gli squalificati: in tutto sono otto. Orban deve scontare la seconda giornata di stop. La Juventus a Roma non avrà Locatelli. Il Como perde Baturina per 3 settimane: distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra. Bastoni, dopo il giallo rimediato nel finale contro il Lecce, non ci sarà nella sfida contro il Genoa. Ecco la situazione squadra per squadra su indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 27^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
27^ giornata: Sassuolo-Atalanta
- RASPADORI - Lesione di primo grado del bicipite femorale. Rientro nella prima metà di marzo
- DE KETELAERE - Operato per lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Rientro tra fine marzo e inizio aprile
BOLOGNA
27^ giornata: Pisa-Bologna
- LYKOGIANNIS - Tendinopatia acuta dei flessori. Rientro a marzo
- HEGGEM - Problema all'anca. In dubbio per la 27^ giornata
CAGLIARI
27^ giornata: Parma-Cagliari
- MINA - Squalificato un turno. Salta il Parma
- MAZZITELLI - Distrazione di basso grado al soleo della gamba sinistra. Rientro da metà marzo
- GAETANO - Problema agli adduttori. Rientro previsto per la prima metà di marzo
- DEIOLA - Fastidio al retto femorale. Dovrebbe saltare anche il Parma
- BORRELLI - Distrazione ai flessori. Rientro previsto a metà marzo
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
27^ giornata: Como-Lecce
- BATURINA - Distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra. Fuori 3 settimane
- DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Possibile convocazione nella 27^ giornata
- GOLDANIGA - Intervento correttivo al tallone sinistro, in dubbio per la 27^ giornata
CREMONESE
27^ giornata: Cremonese-Milan
- PAYERO - Problema al ginocchio. In dubbio per la 27^ giornata
- FLORIANI MUSSOLINI - Fastidio muscolare. In dubbio per la 27^ giornata
- BASCHIROTTO - Fastidio muscolare. Salta il Milan
- COLLOCOLO - Problema muscolare. In forte dubbio per la 27^ giornata
FIORENTINA
27^ giornata: Udinese-Fiorentina su Sky Sport
- DODO - Squalificato un turno. Salta l'Udinese
- GUDMUNDSSON - Trauma distorsivo alla caviglia. Tentativo di rientro contro l'Udinese
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro previsto a inizio marzo
GENOA
27^ giornata: Inter-Genoa su Sky Sport
- NORTON-CUFFY - Fastidio al flessore. Tentativo di recupero per la sfida contro l'Inter
- OTOA - Problema alla caviglia. In dubbio per la 27^ giornata
- SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a marzo
INTER
27^ giornata: Inter-Genoa su Sky Sport
- BASTONI - Squalificato un turno. Salta il Genoa
- LAUTARO MARTINEZ - Risentimento al soleo della gamba sinistra. Dovrebbe rientrare entro metà marzo
JUVENTUS
27^ giornata: Roma-Juventus
- LOCATELLI - Squalificato un turno. Salta la Roma
- BREMER - Fastidio al flessore. In dubbio per la 27^ giornata
- HOLM - Lesione di basso-medio grado del soleo. Rientro a inizio marzo
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto a marzo
- MILIK - Problema fisico. Tempi di recupero non definiti
LAZIO
27^ giornata: Torino-Lazio su Sky Sport
- ROVELLA - Frattura scomposta della clavicola. Rientro a maggio
- PEDRO - Problema alla caviglia. Rientro previsto per la semifinale di Coppa Italia
- GILA - Contusione al ginocchio. In forte dubbio per la 27^ giornata
- BASIC - Problema all'adduttore. In dubbio per la 27^ giornata
- LAZZARI - Lesione al polpaccio. Rientro previsto per inizio marzo
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
LECCE
27^ giornata: Como-Lecce
- GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. Tentativo di rientro per maggio
- GANDELMAN - Tendinopatia. Recuperabile per la per la 27^ giornata
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a metà aprile
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Dovrebbe rientrare entro la metà di marzo
MILAN
27^ giornata: Cremonese-Milan
- LOFTUS-CHEEK - Frattura dei denti e dell'osso mascellare. Out fino a maggio
- GABBIA - Problema alla coscia. Dovrebbe saltare anche la Cremonese
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella prima metà di marzo
NAPOLI
27^ giornata: Verona-Napoli
- DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Rientro previsto a inizio aprile
- McTOMINAY - Infiammazione al tendine. In dubbio per la 27^ giornata
- RRAHMANI - Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro possibile nella seconda metà di aprile
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a fine aprile
- ANGUISSA - Lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro possibile entro la prima metà di marzo
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a fine marzo
PARMA
27^ giornata: Parma-Cagliari
- ALMQVIST - Lesione di alto grado ai flessori. Out fino a inizio aprile
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a metà marzo
- NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo
PISA
27^ giornata: Pisa-Bologna
- SCUFFET - Stiramento. Rientro previsto a metà marzo
- STENGS - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 27^ giornata
- DENOON - Problema alla caviglia. Out per la 27^ giornata
- VURAL - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 27^ giornata
ROMA
27^ giornata: Roma-Juventus
- DYBALA - Accertamenti al ginocchio negativi. Recuperabile per la 27^ giornata
- HERMOSO - Risentimento all’ileopsoas. Dovrebbe tornare disponibile per la sfida contro la Juventus
- SOULE' - Problema fisico. Recuperabile per la 27ma giornata
- EL SHAARAWY - Infiammazione al tendine. In dubbio per la 27^ giornata
- FERGUSON - Problema alla caviglia. In forte dubbio per la 27^ giornata
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a inizio aprile
SASSUOLO
27^ giornata: Sassuolo-Atalanta
- WALUKIEWICZ - Squalificato un turno. Salta l'Atalanta
- BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Tempi di recupero da definire
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
TORINO
27^ giornata: Torino-Lazio su Sky Sport
- ILKHAN - Squalificato un turno. Salta la Lazio
- ANJORIN - Problema muscolare. In dubbio per la gara contro la Lazio
- ADAMS -Distrazione parziale del muscolo soleo della gamba destra. Rientro nella seconda metà di marzo
UDINESE
27^ giornata: Udinese-Fiorentina su Sky Sport
- DAVIS - Lesione muscolare. Rientro previsto a marzo
- SOLET - Ricaduta dopo problema all'adduttore. In attesa di accertamenti. Salta sicuramente almeno la Fiorentina
- KAMARA - Problema muscolare. In dubbio per la 27^ giornata
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro Stagione finita
VERONA
27^ giornata: Verona-Napoli
- AL-MUSRATI - Squalificato un turno. Salta il Napoli
- ORBAN - Squalificato un turno. Salta il Napoli
- GAGLIARDINI - Frattura costale. Rientro a marzo
- BELGHALI - Trauma distorsivo alla caviglia. Salta il Napoli
- LIROLA - Problema muscolare. Salta la sfida contro il Napoli
- LOVRIC - Affaticamento muscolare. Tentativo di recupero nella 27^ giornata
- VALENTINI - Problema muscolare. In forte dubbio per la 27^ giornata
- SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- BERNEDE - Distorsione della caviglia destra. Dovrebbe saltare anche la sfida contro il Napoli