I valori aggiornati di Transfermarkt premiano Wesley come l'esterno destro più prezioso della Serie A. Cala Spence, che non si è ancora visto in campo, mentre risale il suo compagno di squadra Diouf, che gli contende il posto su quella fascia ed è stato protagonista di un ottimo avvio
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Valore di mercato: 15 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Valore di mercato: 16 milioni di euro
- Squadra: Fiorentina
- Valore di mercato: 17 milioni di euro
- Squadra: Como
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra: Milan
- variazione: -2 mln rispetto a inizio stagione
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Inter
- variazione: -2 mln rispetto a inizio stagione
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Fiorentina
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Inter
- variazione: +10 mln rispetto a inizio stagione
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Inter
- variazione: -5 mln rispetto a inizio stagione
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Roma