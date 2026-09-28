 Serie A, gli esterni destri più preziosi per valore di mercato. Classifica | Sky Sport
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Serie A, gli esterni destri più preziosi per valore di mercato

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I valori aggiornati di Transfermarkt premiano Wesley come l'esterno destro più prezioso della Serie A. Cala Spence, che non si è ancora visto in campo, mentre risale il suo compagno di squadra Diouf, che gli contende il posto su quella fascia ed è stato protagonista di un ottimo avvio

I CENTROCAMPISTI PIU' PREZIOSI

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