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Convocati Italia Under 21, i giocatori per le qualificazioni agli Europei 2027

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Silvio Baldini ha convocato 25 giocatori per le ultime due partite delle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027. Gli Azzurrini affronteranno l'Armenia l'1 ottobre a Yerevan e la Polonia il 5 ottobre a Pescara, con tre punti da recuperare proprio sui polacchi. Quattro le prime convocazioni in Under 21: Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani. Di seguito tutti i convocati degli Azzurrini

I CONVOCATI DELL'ITALIA - I GIOVANI SEGUITI DAL MANCIO

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