Convocati Italia Under 21, i giocatori per le qualificazioni agli Europei 2027
Silvio Baldini ha convocato 25 giocatori per le ultime due partite delle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027. Gli Azzurrini affronteranno l'Armenia l'1 ottobre a Yerevan e la Polonia il 5 ottobre a Pescara, con tre punti da recuperare proprio sui polacchi. Quattro le prime convocazioni in Under 21: Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani. Di seguito tutti i convocati degli Azzurrini
- Giovedì 1 ottobre, ore 18.30: Armenia-Italia, Yerevan
- Lunedì 5 ottobre, ore 18.15: Italia-Polonia, Stadio Adriatico di Pescara
- Saranno le ultime due partite del girone di qualificazione all'Europeo Under 21 del 2027. Gli Azzurrini devono recuperare tre punti alla Polonia: la prima classificata si qualifica direttamente, così come la migliore seconda dei nove gironi
- GIOVANNI DAFFARA (Parma)
- DIEGO MASCARDI (Torino)
- LORENZO PALMISANI (Frosinone)
- DAVIDE BARTESAGHI (Milan)
- GABRIELE CALVANI (Frosinone)
- FABIO CHIARODIA (Borussia Monchengladbach)
- PIETRO COMUZZO (Torino)
- COSTANTINO FAVASULI (Napoli)
- NICCOLÒ FORTINI (Torino)
- EMANUELE LULLI (Roma)
- BRANDO MORUZZI (Avellino)
- LUCA REGGIANI (Borussia Dortmund)
- TOMMASO BERTI (Cremonese)
- MATTEO CICHELLA (Frosinone)
- GIACOMO FATICANTI (Avellino)
- MATTIA LIBERALI (Como)
- LUCA LIPANI (Sassuolo)
- CHER NDOUR (Fiorentina)
- NICCOLÒ PISILLI (Roma)
- FRANCESCO CAMARDA (Milan)
- LUIGI CHERUBINI (Benevento)
- ALPHADJO CISSÈ (Milan)
- SEYDOU FINI (Frosinone)
- LUCA KOLEOSHO (Paris FC)
- ANTONIO RAIMONDO (Frosinone)