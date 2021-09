Conference League, gare e orari del primo turno

Un nuovo spettacolo, tutto da vivere insieme sui canali Sky. La Conference League, neonata manifestazione Uefa, prende il via con la prima giornata della fase a gironi che vedrà 32 squadre pronte a sfidarsi per raggiungere la finale di Tirana. Se martedì si sono giocate due gare, quelle tra Maccabi Tel Aviv-Alashkert e Maccabi Haifa-Feyenoord, giovedì sono in programma altri 14 incontri. Tra le formazioni protagoniste della nuova competizione c’è anche la Roma, unica italiana impegnata nella manifestazione.