E' ancora una volta grande protagonista Lorenzo Pellegrini , autentico mattatore di questo inizio di stagione della Roma. Il capitano giallorosso ha messo a segno altri due gol, che hanno contribuito alla vittoria per 5-1 contro il CSKA Sofia nella gara d'esordio della fase a gironi di Conference League. Pellegrini ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport, il momento della sua squadra, reduce da 6 vittorie su 6 tra campionato e coppa: "La fiducia di Mourinho mi ha aiutato moltissimo, posso solo dirgli grazie e questo è solo l’inizio. Deve continuare a farmi e farci crescere, quest’anno c'è qualcosa di speciale a Trigoria e il nostro percorso di crescita non deve terminare se vogliamo vincere qualcosa". E il centrocampista è sempre più vicino al rinnovo, come confermato anche da Mourinho ("mi ha detto che firmerà a giorni").

"Si avverte un ambiente che non c'è mai stato"

leggi anche

Mourinho: "Pellegrini firmerà il rinnovo a giorni"

Pellegrini ha proseguito, provando a spiegare in cosa consiste questo "qualcosa di speciale" che si respira a Trigoria in questo inizio di stagione: "In tutto quanto, visto che siamo messi bene davanti e dietro. È quel qualcosa di speciale che si avverte e che a Trigoria non c'è mai stato da quando ci sono e da quando sono tornato. Ce lo godiamo e raccogliamo i frutti da questo grande ambiente". Speciale anche il ritorno del pubblico, ormai da qualche settimana, allo Stadio Olimpico: "Ne parlavo con Villar che mi ha detto quanto era bello lo stadio. Io gli ho raccontato che è solo al 50%. Questo sarà un percorso che speriamo possa portare sempre più gente in sicurezza, ma se noi vinciamo è merito loro. Ci auguriamo di averli presto tutti a disposizione".