"Non abbiamo giocato bene, il 5-1 è esagerato"

leggi anche

Hojbjerg salva il Tottenham: con il Rennes è 2-2

Mourinho ha poi analizzato la prestazione dei suoi, che non lo ha lasciato molto soddisfatto nonostante il successo per 5-1: "Non abbiamo giocato bene. Il gruppo è fortissimo, sono tutti coinvolti, si sta creando veramente una squadra e dovremo esserlo soprattutto quando arriverà la sconfitta, però non mi è piaciuto come abbiamo giocato. Del risultato sono soddisfatto, ma non mi è piaciuta la qualità del gioco. Non abbiamo giocato la palla come volevamo, a centrocampo poca intensità, i due terzini non hanno spinto molto, abbiamo perso tanti duelli difensivi. Non posso dire che abbiamo giocato male, ma non meritavamo di vincere 5-1, risultato eccessivo".