L'allenatore della Roma commenta il 3-0 sul campo dello Zorya Luhansk: "Quattro giorni fa abbiamo dominato nel derby e abbiamo perso, oggi mi è piaciuto il risultato. Abbiamo sei punti, ne mancano cinque-sei per qualificarsi. Bene Smalling e Darboe. Rientro immediato in Italia, dobbiamo cercare di battere l'Empoli" ZORYA-ROMA 0-3, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

"Mi è piaciuto il risultato. Alla fine è quello che conta". José Mourinho commenta così il 3-0 della Roma in Conference League sul campo dello Zorya Luhansk, risultato che porta i giallorossi in testa al girone a punteggio pieno da soli, grazie allo 0-0 tra Cska Sofia e Bodo/Glimt. Con un riferimento al derby di Roma dello scorso weekend: "Quattro giorni fa abbiamo dominato una squadra, giocato contro una squadra che sembrava una piccola e abbiamo perso. Conta il risultato - spiega Mou - oggi abbiamo vinto. Abbiamo sei punti, ne mancano cinque-sei per qualificarsi. Per noi è stato un passo avanti evitando anche infortuni, abbiamo fatto riposare chi è rimasto in panchina o è rimasto a Roma".

"Soddisfatto di Smalling, Darboe ha fatto bene" approfondimento Interprete in crisi, Mourinho la tranquillizza Nella serata ucraina sono andati in rete El Shaarawy, Smalling e Abraham. Mou si concentra anche sulla prestazione del difensore inglese: "Dal momento in cui Smalling è stato recuperato è sempre stato a disposizione. Quando è entrato dalla panchina ha fatto sempre bene - le parole dell'allenatore della Roma - con l'assenza di Mancini poteva guidare il reparto difensivo. Ha giocato molto bene e ha fatto gol che è importante per un difensore". Maglia da titolare anche per Darboe: "Ha "giocato molto bene, ha dato equilibrio, scelte, passo e possesso - l'analisi di Mou - legge molto bene i movimenti difensivi e mi è piaciuto veramente. Ho voluto dare anche la possibilità a Diawara di giocare alcuni minuti".