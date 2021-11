Conte crolla in Slovenia: Mura batte Tottenham 2-1

Primo stop sulla panchina del Tottenham per Antonio Conte. Arriva in Conference League, dove gli Spurs vengono battuti 2-1 sul campo del Mura e dicono addio al primo posto nel girone che garantiva la qualificazione diretta agli ottavi. Partita che si complica subito per gli ospiti, subito sotto dopo 11 minuti per il gol di Horvat e poi rimasti in 10 per l'espulsione (doppio giallo) rifilata a Sessegnon. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra di Conte trova il momentaneo pareggio grazie a Harry Kane, ma in pieno recupero gli sloveni firmano il gol da tre punti con Marosa, entrato a gara in corso. Il Tottenham viene così raggiunto dal Vitesse in classifica e si giocherà l'accesso ai playoff nell'ultima giornata.

Conference League, tutti i risultati delle 18.45

MURA-TOTTENHAM 2-1

11' Horvat (M), 72' Kane (T), 94' Marosa (M)



FLORA-PARTIZAN 1-0

44' Miller



ALMATY-BASILEA 2-3

22' Love (A), 45' Arthur (B), 56' Hovhannisyan (A), 69' Zhegrova (B), 73' Kasami (B)



HJK-ALASHKERT 1-0

48' Tanaka



LINCOLN-COPENAGHEN 0-4

5' Johannesson, 7' Lerager, 63' Boving, 73' Hojlund



MACCABI HAIFA-UNION BERLINO 0-1

66' Ryerson



QARABAG-OMONIA 2-2

43' Duris (O), 49' aut. Psaltis (Q), 88' Andrade (Q), 90' Gomez (O)



RENNES-VITESSE 3-3

9', 39', 69' Laborde (R), 43' Huisman (V), 75' Buitink (V), 90' Openda (V)



SLAVIA PRAGA-FEYENOORD 2-2

12' Olayinka (S), 31', 93' Dessers (F), 66' Kuchta (S)



SLOVAN BRATISLAVA-PAOK 0-0