Il giocatore giallorosso dopo il successo (con gol e assist) contro lo Zorya: "È stata una bella serata, più per la squadra che per me. Le due panchine mi hanno fatto riflettere, ma accetto le scelte dell'allenatore come ho sempre fatto. Io vivo di pressioni e mi piace rispondere sul campo. Mourinho mi ha insegnato che non bisogna mai accontentarsi, ma cercare sempre di fare meglio"

Tra i grandi protagonista della vittoria per 4-0 della Roma contro lo Zorya c'è Nicolò Zaniolo , autore di un gol, un assist e una fantastica prestazione. Il classe 1999 era rimasto in panchina nelle gare con Venezia e Genoa, ma è stato rilanciato in questa serata europea da José Mourinho e ha risposto presente, partendo da seconda punta al fianco di Abraham: "Posso giocare lì, da esterno ma in generale in tutti i ruoli davanti – ha dichiarato lo stesso Zaniolo a Sky Sport - Mourinho mi ha detto di giocare in quella posizione e l'ho fatto perché sono a disposizione della squadra. Queste due panchine mi hanno fatto riflettere, ma l'allenatore ha fatto questa scelta e l'ho accettata. Io vivo di pressioni , mi piace essere sotto pressione e rispondere sul campo. Mourinho mi ha insegnato a non accontentarsi mai, neanche dopo una buona partita, ma a chiedere sempre di più per migliorarsi".

"Vittoria importante, contenti di aver passato il turno"

Sul successo per 4-0, sulla qualificazione e sulla prestazione della squadra, Zaniolo aggiunge: "È stata una vittoria importante, non era facile passare il turno visto come si era messa la classifica, ma ora siamo qualificati. La partita quindi è stata buona, non solo per me ma per tutta la squadra. È stata una bella serata dal punto di vista collettivo più che personale. Ogni partita la giochiamo per vincere e come se fosse una finale, questa lo era e siamo contenti di essere passati", ha concluso il giocatore della Roma.