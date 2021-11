Arrivato alla Roma all'età di 9 anni, Missori corona il sogno di esordire tra i professionisti con la maglia della sua squadra del cuore. Grazie a Mourinho, che ne segue con curiosità l'evoluzione tattica: nasce terzino ma gioca esterno di centrocampo. Ma per gli addetti ai lavori sarà un grande interno... Condividi

È uscito dal campo con il pallone della partita, gentile omaggio di José Mourinho che già gli aveva fatto il regalo dell’esordio assoluto tra i professionisti con la maglia della Roma. Filippo Missori abbraccia lo Special One con un’espressione di gratitudine e un sorriso che rivela quanto ancora stenti a credere a ciò che gli è successo nemmeno un quarto d’ora prima. Il pallone di Mou serve anche a quello, a ricordarglielo anche nei prossimi giorni.

"Ieri era a scuola, oggi è in prima squadra" approfondimento Mou lancia Missori: i 2004 più preziosi al mondo A 17 anni e 8 mesi (è nato il 24 marzo 2004), Missori ha già un record in tasca: è il primo della sua annata a esordire nelle coppe europee con un club italiano. È successo al minuto 79 di Roma-Zorya, di Conference League: con il 4-0 già in tasca, Mourinho fa alzare dalla panchina il giovane terzino destro, e lo manda ad assaporare il clima europeo in campo al posto di Mkhitaryan. La storia dello Special One insegna che al portoghese piace battezzare i giovani del vivaio dei club in cui lavora, specialmente quelli che vede lavorare bene e impegnarsi in allenamento. Come a voler dare loro una lezione innanzitutto di vita: attraverso l’impegno si raggiungono i traguardi, anche quelli che sembrano impossibili. “Ha giocato la prima partita a 17 anni con la sua amata Roma”, commenta infatti Mourinho a fine gara. “Ieri sono andato a scuola, era con gli altri ragazzini e oggi è in prima squadra. È un traguardo importante per lui e i suoi amici di scuola”.

Nasce terzino, ora fa l'esterno leggi anche Chi è Afena-Gyan, il primo 2003 in gol in Serie A Così, dopo aver già attinto dalla Primavera di De Rossi con Felix (altra favola) e Zalewski, Mou ha chiesto in prestito anche Missori, vista l’emergenza in difesa. Negli ultimi tempi il ragazzo ha fatto la spola tra Primavera e prima squadra, allenandosi spesso sotto l’occhio attento di Mourinho, e un mese fa ecco il primo riconoscimento, quando viene convocato per la partita casalinga con il Napoli, restando in panchina per tutto il tempo ma iniziando a respirare l’aria dell’Olimpico. Nel frattempo, Missori resta un punto fermo della sua Primavera: 7 gare sempre da titolare sulla destra, dove nasce terzino e ha imparato a giocare anche più avanzato. Quest’anno infatti la squadra di De Rossi gioca con un 3-4-1-2 in cui Missori parte sulla linea dei centrocampisti: sempre titolare nelle gare in cui era a disposizione, tenendo in panchina il francese Louakima, arrivato dal Paris Saint-Germain e che ha un anno in più.