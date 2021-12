I due club non hanno trovato un accordo sulla data in cui riprogrammare la partita di Conference League, che dunque non si verrà disputata. A decidere il risultato sarà la Commissione Disciplinare Uefa

L'ultima partita del girone G di Conference League, Tottenham-Rennes , che doveva svolgersi giovedì scorso a Londra e che è stata rinviata a causa di un focolaio di Covid-19 nel club inglese, non si giocherà : non è stata trovata alcuna data disponibile.

"Purtroppo, e nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse andare bene per entrambi i club ", fa sapere l'Uefa attraverso un comunicato, specificando che il risultato di questa sfida sarà determinato dal suo organo di vigilanza e disciplina.

Gli scenari

I francesi erano volati a Londra in previsione dell'incontro e avevano accusato gli Spurs di aver preso una "decisione unilaterale" annullando mercoledì la partita. Nel girone G il Tottenham è terzo in classifica, e aveva bisogno di una vittoria per strappare il secondo posto al Vitesse e passare ai play off. In base alle regole Uefa ora la squadra londinese rischia di perdere a tavolino 3-0. Il Rennes, capolista, si è invece già qualificato agli ottavi di finale. Rinviata anche la partita di Premier League del Tottenham contro il Brighton.