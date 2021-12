L'allenatore degli Spurs sulla decisione dell'Uefa che ha portato all'eliminazione dalla Conference League: "Pensiamo al ricorso per vedere se confermano o meno questa decisione che ci delude. Meritiamo di giocarci la qualificazione sul campo, anche perché quello che è successo non è stato per colpa nostra. È dipeso da parecchi casi di positività al Covid, quindi è ingiusto non avere la possibilità di giocare questa partita"

"Decisione ingiusta, meritiamo di giocarci la qualificazione sul campo"

leggi anche

0-3 col Rennnes, Tottenham fuori dalla Conference

"Siamo molto fiduciosi, meritiamo di giocarci la qualificazione sul campo e non in questo modo – prosegue Conte – Tutto questo non posso accettarlo, siamo molto delusi dall'Uefa per questa decisione. Spero che prossimamente qualcosa possa cambiare, meritiamo di giocare questa partite per ottenere la qualificazione. Quello che è successo non è stato per colpa nostra, quindi abbiamo il diritto di giocare e non è giusto che l'Uefa ci dica semplicemente che siamo fuori dalla competizione soprattutto sapendo che ciò non è stato possibile a causa di numerosi casi di positività al Covid. Penso sia un po' ingiusto per noi come club e per i nostri tifosi, perché è una competizione che stavamo facendo fatica ad affrontare soprattutto fuori casa. Ma avevamo la possibilità di qualificarci e vogliamo giocarcela fino in fondo", ha concluso.