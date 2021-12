Il Tottenham è fuori dalla Conference League . La Uefa ha ufficializzato la sconfitta per 3-0 a tavolino degli Spurs nel match contro il Rennes , inizialmente in programma il 9 dicembre e rinviato a causa del focolaio covid scoppiato nella squadra di Antonio Conte. Una partita decisiva per il Tottenham che avrebbe passato il turno in caso di vittoria, eliminando così il Vitesse che, invece, giocherà lo spareggio contro il Rapid Vienna.

Cosa dice il regolamento

La sconfitta a tavolino per gli Spurs era uno scenario già ipotizzato nei giorni scorsi, quando la Uefa ha ufficializzato che il match non si sarebbe disputato per assenza di date disponibili in calendario. La decisione è passata nelle mani della Commissione Disciplinare Uefa che ha punito il Tottenham richiamando l'allegato J.3.1 del regolamento della Europa Conference League. L'articolo citato, infatti, dice che "se non è possibile riprogrammare la partita entro il termine finale di cui l'allegato J.4.1., il club che non può giocare il match sarà ritenuto responsabile per la mancata disputa e l'incontro sarà considerato perso per 3-0".