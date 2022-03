Sedici squadre ancora in corsa per il trofeo, è tutto pronto per gli ottavi di finale di Conference League. A rappresentare l'Italia sarà la Roma: i giallorossi affronteranno gli olandese del Vitesse in trasferta. Tutto il programma delle gare di andata

La Conference League entra nel vivo. Soltanto 16 le squadre rimaste ancora nella competizione, è tutto pronto per le gare di andata degli ottavi di finale. Tutte le otto sfide si giocheranno domani, giovedì 10 marzo: quattro saranno in programma alle 18:45, quattro alle 21. A rappresentare l'Italia sarà la Roma di José Mourinho, che dopo aver terminato al primo posto la fase a gironi esordirà in questa fase a eliminazione diretta: i giallorossi affronteranno gli olandesi del Vitesse. Sarà possibile seguire tutti i match dei sedicesimi di finale di Conference League su Diretta Gol (Sky Sport 251), anche in streaming su NOW. Di seguito il programma completo delle gare.