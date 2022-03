Venerdì alle 15 a Nyon si terranno i sorteggi dei quarti di finale di Conference League: di seguito, le date dei match in programma e tutti i dettagli dell'appuntamento che potrete seguire in diretta su Sky Sport Condividi

Venerdì 18 marzo a Nyon andrà in scena il sorteggio per i quarti di finale di Conference League. Si entra nel vivo della competizione con le migliori otto che conosceranno le rispettive avversarie contro cui si giocheranno un posto in semifinale.

Quando è il sorteggio dei quarti di Conference e dove vederlo in tv? Il sorteggio si terrà in Svizzera, nel quartier generale dell'Uefa, a Nyon, e prenderà il via alle ore 15. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e in streaming online su skysport.it.

Come funziona il sorteggio A partire dai quarti di finale, non ci saranno più teste di serie né limitazioni geografiche (due squadre della stessa federazione potranno giocare contro). Le sfide sorteggiate verranno numerate da 1 a 4 per stabilire le successive semifinali. Infine, ci sarà anche un sorteggio per definire quale squadra giocherà "in casa" la finale di Tirana del prossimo 25 maggio.