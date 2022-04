Tammy Abraham è nella storia della Roma. Un impatto straordinario quello del centravanti inglese con l'ambiente giallorosso, confermato e certificato anche nella serata della conquista della semifinale di Conference League. Nella gara di ritorno dei quarti di finale contro il Bodo Glimt, l'ex Chelsea ha aperto le marcature e ha dato il via alla rimonta della squadra di Mourinho, che ha poi spazzato i norvegesi con un netto 4-0 grazie alla tripletta di Zaniolo. Ma il gol di Abraham ha un'importanza non da poco: è il numero 24 in stagione (15 in Serie A, 8 in Conference League e 1 in Coppa Italia). Questo score permette a Tammy di diventare il miglior marcatore in assoluto al primo anno alla Roma, eguagliando un record che apparteneva a Rodolfo Volk e che durava dalla stagione 1929/30.