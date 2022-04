Sognando la finale di Tirana del 25 maggio, i tifosi della Roma si sono scatenati all'apertura della vendita libera dei biglietti per la semifinale di ritorno di Conference League con il Leicester, in programma il 5 maggio alle 21. Anche se il numero dei tagliandi rimasti sarebbe non più di seimila, sono oltre 112mila gli utenti 'in coda' per acquistarli Condividi

È scattata sul sito della Roma (alle 15 di oggi, mercoledì 20 aprile) la vendita libera, quindi non riservata solo agli abbonati, dei biglietti per la semifinale di Conference League del 5 maggio all'Olimpico contro il Leicester. E anche se il numero dei tagliandi rimasti sarebbe non più di seimila, ci sono al momento attuale più di 112mila utenti 'in coda' per acquistarli.

vedi anche Bomber di Conference: Abraham in testa Numeri che testimoniano l'incredibile entusiasmo creatosi intorno alla squadra di Mourinho che, tra campionato e Conference e complici i prezzi non elevati in vari settori, tra Salernitana e Bodo Glimt ha portato allo stadio 126mila persone. E ora l'effetto-Mou non accenna a diminuire.

Il programma delle semifinali di Conference vedi anche Marsiglia contro Feyenoord in semifinale Oltre alla Roma, che ha battuto il Bodo in rimonta nel quarto di finale di ritorno, e al Leicester che si è imposto sul PSV, la Conference League vede ancora in gioco Feyenoord e Marsiglia. Gli olandesi hanno guadagnato il pass delle semifinali superando lo Slavia Praga mentre i francesi hanno avuto la meglio sul PAOK. La Roma è quella posizionata meglio nel ranking delle semifinaliste (11° posto del ranking Uefa), davanti all'OM (41°), al Feyenoord (48°) e al Leicester (76°). Le semifinali di andata si disputeranno il 28 aprile, quelle di ritorno il giovedì successivo. Ed è proprio il 5 maggio il giorno che decine di migliaia di tifosi giallorossi hanno circolettato sul calendario, sperando di assicurarsi un tagliando per l'Olimpico.