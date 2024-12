L'Inter prepara l'anticipo contro il Parma, in programma venerdì 6 dicembre. Arnautovic è tornato ad allenarsi dopo il permesso concesso per motivi personali. Carlos Augusto ha svolto quasi tutto l’allenamento con il gruppo ed è recuperato per il Parma. Acerbi ha lavorato un po' a parte in palestra e un po' sul campo: rimane in forte dubbio per il Parma, verrà valutato nei prossimi giorni, ma è probabile un suo recupero per la trasferta di Leverkusen in Champions League

MONDIALE PER CLUB, INTER IN 2^ FASCIA