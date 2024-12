Il centrocampista algerino inizierà la fase di riatletizzazione: l'obiettivo è di tornare a disposizione per la sfida con la Roma del 29 dicembre. Intanto Loftus-Cheek ha lavorato a parte dopo la contusione al polpaccio rimediata in Coppa Italia. Nel VIDEO le ultime di Manuele Baioicchini verso Atalanta-Milan: venerdì alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Il Milan si prepara a riabbracciare Ismael Bennacer. Tre mesi dopo l'infortunio subito con la nazionale algerina (lesione severa del gemello mediale del polpaccio destro), il centrocampista è atteso a Milanello per proseguire il percorso verso il ritorno in campo. Operato a metà settembre in Finlandia dal dottor Lasse Lempainen, Bennacer inizierà adesso la fase della riatletizzazione e con cautela tornerà a lavorare con la squadra nel giro di 10/15 giorni. L'obiettivo è di tornare a disposizione per Milan-Roma, in programma domenica 29 dicembre. Un recupero fondamentale per i rossoneri, considerando la coperta corta a centrocampo, che consentirà alla dirigenza di non avere troppa fretta sul mercato per individuare un rinforzo in quel reparto.