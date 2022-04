Tre turni di squalifica per il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, e per l'allenatore del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen. È questa la decisione della Commissione Disciplinare della Uefa che ha concluso le indagini dopo la rissa avvenuta tra i due nel post gara di Bodo-Roma, andata dei quarti di finale di Conference League. Nuno Santos e Knutsen erano stati inizialmente sospesi dalla Uefa, tanto che non erano presenti sulle rispettive panchine nel match di ritorno del 14 aprile. Il preparatore dei portieri giallorosso salterà la doppia sfida contro il Leicester e potrebbe tornare al fianco di José Mourinho solo per l'eventuale finale di Conference League a Tirana.