Mkhitaryan ha svolto in gruppo tutto l'ultimo allenamento prima della partenza per Tirana: ora sta a Mourinho decidere se schierarlo dal 1' (nel caso, al posto di Zaniolo) o portarlo in panchina. Alle 15 la partenza per l'Albania, alle 17:45 la conferenza stampa di José Mourinho, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini (tutto in diretta su Sky Sport, come la finale di domani contro il Feyenoord)