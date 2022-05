Roma, infortunio Mkhitaryan: ricaduta al flessore

Subito una tegola per la Roma nei primi minuti della finale di Conference League contro il Feyenoord. Henrikh Mkhitaryan, che ha fatto di tutto per giocare questa partita, si è dovuto arrendere dopo 17 minuti ed è stato sostituito per infortunio da Sergio Oliveira. Per l'armeno si tratta di una ricaduta: visitato infatti da un medico in panchina subito dopo l'uscita dal campo, per Mkhitaryan si tratta di un problema nello stesso punto dove un mese fa si era procurato una lesione di secondo grado, al flessore della coscia destra. Una perdita pesante dunque per José Mourinho, che non solo ha dovuto effettuare un cambio al 17', ma ha anche perso uno degli uomini di maggior qualità della sua squadra.