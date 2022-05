Il match winner commenta il trionfo di Tirana ringraziando i tifosi, capitan Pellegrini aggiunge: "Mai avrei immaginato a 25 anni di togliermi questa soddisfazione con questa maglia. Speriamo capiti più spesso". E Tammy: "Fiero di aver scritto la storia con la Roma" ROMA-FEYENOORD 1-0, GLI HIGHLIGHTS Condividi

La Roma vince la prima edizione della Conference League battendo il Feyenoord grazie a un gol di Nicolò Zaniolo. Ad alzare la coppa, ovviamente, il capitano Lorenzo Pellegrini, che subito dopo la fine del match ha dichiarato: "Siamo una squadra vera e lo abbiamo dimostrato. Ora festeggiamo e poi bisogna ripartire subito, perché dopo una vittoria non è mai facile. Mai avrei immaginato a 25 anni di togliermi questa soddisfazione con questa maglia, sono felicissimo - spiega Pellegrini - Bisogna festeggiare perché è un bel momento, ma poi bisogna fissarlo in testa e cercare di farlo capitare più spesso". Pellegrini ha voluto omaggiare i tifosi: "I nostri tifosi sono fantastici, oggi gli abbiamo restituito solo un pezzo di ciò che loro ci hanno dato in questi anni. Cercheremo di continuare su questa strada".

Zaniolo: "Sta nascendo qualcosa di importante. Siamo forti" leggi anche Mou piange: "Scritta la storia, voglio restare" A decidere la sfida ci ha pensato Nicolò Zaniolo, con una rete al 32'. Proprio il trequartista italiano, protagonista della serata, ha parlato pochi minuti dopo la fine della partita: "È tutto stupendo, vogliamo goderci questo momento. Ho realizzato il mio sogno da bambino, vincendo una competizione europea". Poi un pensiero anche per i tanti tifosi arrivati a Tirana: "Non ci sono parole, i tifosi sono fantastici e la vittoria è tutta per loro". Una vittoria che arricchisce la bacheca giallorossa, ma soprattutto può essere un punto di svolta per la Roma: "Dopo questa vittoria sta nascendo qualcosa di importante. Siamo forti e nemmeno abbiamo ancora capito quanto. Dedico il gol e la vittoria a tutta la mia famiglia, a mio padre, a mia mamma, a mia nonna, a tutti. Mi sono sempre stati vicini".

Mancini: "Abbiamo sofferto, ma contava solo vincere" leggi anche Roma, l'invasione dei 50mila tifosi all'Olimpico Uno dei protagonisti della finale è anche Gianluca Mancini, che nel trio difensivo insieme a Ibanez e Smalling ha disputato una grande partita: "Partita perfetta difensivamente, ma non è solo merito di noi tre. Siamo passati in vantaggio, è stata una partita dura ma ci siamo difesi benissimo - ha dichiarato Mancini - In queste partite è normale che bisogna soffrire fino alla fine, ma contava solo vincere e lo abbiamo fatto. Nel secondo tempo ci hanno pressati e dovevamo tenere duro, abbiamo sfiorato anche il 2-0 in alcune circostanze. Ci godiamo il momento, siamo stati bravissimi e adesso festeggiamo". Infine un commento anche sul gol di Zaniolo, arrivato da un lancio da dietro proprio di Mancini: "Bryan (Cristante, ndr) mi diceva 'girala, girala' ma io ho lanciato per la quarta volta. Dopo il gol l'ho guardato e ho detto 'sì, girala..' (ride, ndr)".

Spinazzola: "Che spettacolo questa gente, mi sono sempre stati vicini" leggi anche "Grazie Roma", l'inno a Tirana dopo il trionfo Un calvario lungo dieci mesi, con un infortunio probabilmente nel miglior momento della sua carriera. Poi il ritorno in campo e questa sera la seconda vittoria in meno di un anno in campo europeo, dopo quella con la Nazionale per Leonardo Spinazzola: "Oggi non importa nulla. La Roma è campione e questa è la cosa importante. È davvero tutto bellissimo e stupendo, vogliamo goderci questa bellissima gente. Per tutto l'infortunio mi hanno sempre dato affetto e stasera sono stati fantastici, come sempre". Una vittoria con e per la gente, come dichiarato da Spinazzola e dal resto della squadra: "Per fare cinque metri a Roma ci metteremo due ore, lo sappiamo già (ride, ndr), ma abbiamo vinto anche per questo. Per riabbriaciare il popolo romano e festeggiare questo successo insieme a loro".

Veretout: "È una vittoria incredibile" leggi anche Delirio all'Olimpico, che festa nella Capitale! Tra i tanti giocatori intervenuti nel post gara, anche Jordan Veretout: "Emozione pazzesca. I tifosi della Roma aspettavano questo momento da tempo e portare la coppa a casa è una cosa incredibile. Quando entro do sempre il 100% e devo farmi trovare pronto. Voglio dare il massimo per questo club. Volevamo portare un trofeo ai tifosi e alla società e ci siamo riusciti. È una cosa incredibile". Felice del successo anche Rui Patricio: "Siamo tutti molto felici, è stata un'impresa e bisogna godersela tutti insieme. Non mi piace parlare di me a livello individuale, il merito è di tutti. Sia chi era in campo e chi fuori, nessuno è stato più importante dell'altro. Mi ha fatto piacere aiutare la squadra. Mourinho ci ha dato grande esperienza".

Cristante: "Sappiamo di essere forti e lo abbiamo dimostrato" leggi anche Da Trebisonda a Tirana: le tappe del trionfo Roma Chi come Spinazzola è riuscito nel double europeo tra nazionale e club, è Bryan Cristante: "Bello quando si vince, per noi e per Roma era importante finire così. Sappiamo di essere forti e lo abbiamo dimostrato. Mourinho ci ha dato l'esperienza che serviva, siamo una squadra giovane e avevamo bisogno di un leader come lui - ha dichiarato Cristante - Sa come vincere queste partite e ce lo ha trasmesso": Poi un pensiero anche per gli amici e compagni di squadra, Zaniolo e Spinazzola: "Nicolò è un giocatore forte, non serviva il gol di stasera per dimostrarlo. Ha davanti a sé una carriera da top. Per Spinazzola è stato un anno difficilissimo, ma ci ha dato una grossa mano anche oggi".