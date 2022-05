4/19 ©Getty

Fase a gironi: ZORYA LUGANSK-ROMA 0-3



7’ El Shaarawy, 66’ Smalling, 68’ Abraham



Trasferta ucraina per i giallorossi, impegnati a Zaporizzja e non a Lugansk a causa del conflitto in Donbass dal 2014. Pronti-via e si ripete El Shaarawy su assist di Darboe: davvero scatenato il 'Faraone' nel primo tempo. Il raddoppio è di Smalling dagli sviluppi di corner, uno-due che premia Abraham già protagonista in Europa. Quattro vittorie su quattro in Conference per Mourinho: ora c'è la trasferta a Bodo

HIGHLIGHTS ZORYA-ROMA 0-3