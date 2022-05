TUTTI I GOL

Andata Playoff: TRABZONSPOR-ROMA 1-2 55’ Pellegrini (R), 64’ Cornelius (T), 81’ Shomurodov (R) Il cammino nella nuova Conference League inizia il 19 agosto 2021 , data del primo round dello spareggio in Turchia. Di fronte un'avversaria dalle tante conoscenze italiane e giallorosse (Gervinho e Bruno Peres), ma la Roma non sbaglia alla prima ufficiale di Mourinho : annullato il vantaggio di Mkhitaryan, che confeziona il tap-in di Pellegrini. Cornelius illude di testa, la decide il debuttante Shomurodov dopo il palo di Mancini

Ritorno Playoff: ROMA-TRABZONSPOR 3-0 20’ Cristante, 65’ Zaniolo, 84’ El Shaarawy Sette giorni più tardi i giallorossi certificano la qualificazione alla fase a gironi contro i futuri campioni di Turchia. Apre il diagonale di Cristante, applausi per l'ultimo arrivato Abraham e l'altra new entry Rui Patricio. Emozionante il raddoppio di Zaniolo , che ritrova il gol dopo oltre un anno per l'ennesimo grave infortunio. Missione compiuta col tris di El Shaarawy, ufficiale anche il sorteggio del girone: ecco Bodo/Glimt, Cska Sofia e Zorya

Fase a gironi: ROMA-CSKA SOFIA 5-1



10’ Carey (C), 25’ e 62’ Pellegrini (R), 38’ El Shaarawy (R), 82’ Mancini (R), 84’ Abraham (R)



L'esordio ufficiale in Conference League ci riporta al 16 settembre all'Olimpico, goleada giallorossa dal brivido iniziale. Già, perché sono i bulgari a sbloccarla con Carey prima della magia di Pellegrini e della botta di El Shaarawy. Una rimonta che diventa festa nuovamente col capitano, il piattone di Mancini e la prima gioia di Abraham in Europa con la Roma. Vince anche il Bodo in duello lungo tre mesi e non solo