Conference League

Il trofeo vinto a Tirana ha portato al Circo Massimo un nuovo murales, che ritrae lo Special One come Giulio Cesare: l'omaggio è dell'artista Harry Grab, che all'arrivo del portoghese in giallorosso lo aveva accolto in Vespa... 'SpecialOne' SEGUI LA SFILATA SUL PULLMAN SCOPERTO LIVE