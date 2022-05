Festa Roma: la sfilata sul pullman scoperto LIVE

Alle ore 16.50 i giocatori e lo staff si trasferiranno, a bordo di due bus scoperti, da Via dell'Arcadia al Circo Massimo percorrendo Via Cristoforo Colombo, Via delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena; al Circo Massimo i bus effettueranno il giro dell'arena, per poi raggiungere il Colosseo percorrendo Via di San Gregorio e Via Celio Vibenna. Al termine dell'evento rientreranno in Via dell'Arcadia percorrendo Via Claudia, Via della Navicella, Via Druso, Vai delle Terme di Caracalla e Via Cristoforo Colombo. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO