A Nyon in Svizzera si stanno sorteggiando gli spareggi della Conference League: la Fiorentina se la vedrà con una tra gli olandesi del Twente (4° nell'ultima Eredivisie) e i serbi del Cukaricki. Andata in casa, ritorno fuori. Partite in programma il 18 e il 25 agosto. Le vincenti avanzano alla fase a gironi. Intanto dal 3 all'11 agosto si completerà il quadro del terzo turno di qualificazione (motivo per cui in alcuni abbinamenti è presente un'alternativa tra due squadre)