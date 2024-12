Nei minuti finali di Union Berlino-Bochum, il portiere della squadra ospite Drewes è stato colpito da un accendino lanciato dagli spalti. L'arbitro ha deciso di interrompere il match con le due formazioni che sono rientrate negli spogliatoi per circa 20 minuti per poi tornare in campo. Gara terminata in anticipo per Drewes che non ha giocato gli ultimi minuti: a sostituirlo tra i pali, a sostituzioni ormai esaurite, è stato l'attaccante Hofmann. Il Bochum ha annunciato che presenterà ricorso

IL VIDEO DELL'EPISODIO