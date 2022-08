Italiano: "Twente? Massima concentrazione"

"Una partita importantissima per tutti". Vincenzo Italiano è stato chiaro ed ha parlato così durante la conferenza stampa della vigilia della sfida tra Fiorentina e Twente, in Conference League. "Gara importante per l’ambiente, per noi, per me che sono all’esordio, per i tanti ragazzi che non l’anno mai fatto. Abbiamo lavorato tanto l’anno sorso per raggiungere questo obiettivo e per questo ci teniamo a far bene. Affrontiamo una squadra forte, che lo sta dimostrando sul campo nell’ultimo periodo. Serve massima attenzione, massima concentrazione".