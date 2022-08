Barone: "Mercato ok, ma se serve qualche ritocco..."

C’è una grande emozione per tutti noi per Rocco e per la città, la portiamo in campo, per tutto il lavoro che è stato fatto per arrivare a questo momento. Il progetto era portare la squadra in Europa, di fare un centro sportivo e lo stadio nuovo che la tifoseria merita, due dei tre steps ci siamo, per il terzo siamo in arrivo. Mercato? Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, abbiamo la squadra completa al 90% ed è un grande risultato, siamo attenti alle esigenze della squadra e del mister