Il calendario del girone della Fiorentina

Conference League

La Fiorentina estrae dall'urna il Basaksehir di Emre Belozoglu, con altri ex Serie A come Biglia e Okaka. Il secondo incrocio è con i giovani dell'Hearts, l'ultimo con i lettoni dell'RFS Riga. Conosciamo meglio le avversarie dei viola TUTTI I GIRONI DI CONFERENCE LEAGUE

BASAKSEHIR: LA FORMAZIONE TIPO

4-1-4-1: Babacan; Ozbayrakli, Ndayishimiye, Duarte, Lima; Biglia; Turuc, Tekdemir, Ozcan, Chouiar; Okaka. All. Emre Belozoglu

Rosa profonda per il club di Istanbul che dispone di varie soluzioni in panchina: sulle fasce difensive ci sono Caiçara e Kaldrim, in avanti Bertrand Traoré (arrivato in prestito) senza dimenticare la possibilità di vedere con una maglia da titolare Mesut Ozil